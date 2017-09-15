Рейтинг: самые популярные смартфоны Apple в Беларуси

Белорусский Apple Premium Reseller i-Store поделился с нами информацией о пяти самых популярных смартфонах компании Apple в Беларуси в первой половине 2017 года.

Пятое место: iPhone 6





Смартфон появился в продаже в 2014 году, но все еще пользуется популярностью у белорусов. У него алюминиевый корпус, 4,7-дюймовый IPS-дисплей разрешением в 1334 на 750 пикселей и достаточно мощный для своего времени процессор Apple A8, который дополняется 1 ГБ оперативной памяти.

Разрешение основной камеры устройства — 8 Мп, фронтальной — 1,2 Мп. Емкость встроенного аккумулятора составляет 1810 мАч. Кроме того, аппарат оснащается сканером отпечатков пальцев в физической кнопке «Домой» на фронтальной стороне девайса.

Четвертое место: iPhone 7 Plus





Гаджет вышел в 2016 году, выполнен из алюминия и оснащается IPS-дисплеем диагональю в 5,5 дюймов разрешением в 1920 на 1080 точек. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку Home, также есть технология защиты от воды и пыли по стандарту IP67.

Процессором выступает производительный чип Apple A10 Fusion, оперативной памяти в устройстве 3 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора — 2900 мАч.

Основная «фишка» смартфона — сдвоенная основная камера на 12 Мп, которая позволяет делать снимки с 2-кратным зумом и размытием заднего фона. Кроме того, смартфон научился снимать 4K-видео. Разрешение фронтальной камеры — 7 Мп.

Третье место: iPhone 6S





Смартфон появился в продаже в 2015 году и стал усовершенствованной версией популярного iPhone 6. У него металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, процессор Apple A9 и 2 ГБ оперативной памяти.

Основной фишкой 4,7-дюймового дисплея смартфона (1334 на 750 пикселей) стала функция под названием 3D Touch. С ее помощью устройство распознает силу нажатия на экран и в зависимости от этого показывает разную информацию. Все будущие модели смартфонов Apple (кроме iPhone SE) получили эту функцию.

Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 5 Мп. Емкость встроенной батареи — 1715 мАч.

Второе место: iPhone SE





Отличительной чертой этого смартфона, появившегося в продаже в 2016 году, стал компактный корпус в «классическом» дизайне iPhone 5S с «железом» от iPhone 6S. Корпус изготавливается из металла, сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу «Домой».

Размер экрана устройства — 4 дюйма, разрешение — 1136 на 640 пикселей, матрица — IPS. Процессором выступает чип Apple A9, оперативной памяти в гаджете установлено 2 ГБ. Емкость батареи — 1642 мАч. Разрешение основной камеры смартфона составляет 12 Мп, фронтальной — 1,2 Мп.

Первое место: iPhone 7





В продаже гаджет появился в прошлом году. Он оснащается металлическим корпусом, технологией защиты от воды и пыли по стандарту IP67 и сканером отпечатков пальцев в «домашней» клавише.

Процессор — мощнейший Apple A10 Fusion, оперативной памяти — 2 ГБ. Диагональ IPS-экрана — 4,7 дюймов (разрешение — 1334 на 750 пикселей). Емкость встроенной батареи — 1960 мАч. Разрешение основной одинарной камеры — 12 Мп, фронтальной — 7 Мп.

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