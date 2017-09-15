И это не Россия. 10 лучших стран для трудовой миграции в 2017 году

Согласно статистике, 41% экспатов переезжает в другую страну из-за собственной карьеры или работы любимого человека. Об этом говорится в докладе Expat Insider 2017, который базируется на опросе более чем 12,5 тысячи трудовых мигрантов, представляющих 166 национальности и живущих в 188 странах мира.

В ходе опроса трудовых мигрантов попросили сравнить их текущий доход с тем, который они могли бы получить дома на аналогичной должности. В топ-10 рейтинга вошли страны, в которых как минимум 60% экспатов заявили, что зарабатывают больше, чем дома. Большинство среди этих стран расположено на Ближнем Востоке и в Северной Европе.

Эксперты отмечают, что результаты опроса являются довольно условными: удовлетворенность жизнью и финансовым положением респондентов во многом зависит от стоимости проживания и экономической ситуации в стране. Поэтому многие остаются недовольными, несмотря на то, что зарабатывают больше, чем на родине.

Например, согласно данным опроса, 76% экспатов в Люксембурге зарабатывают больше, чем дома (это лучший показатель среди всех стран), но при этом 23% говорят, что располагаемого дохода едва хватает на ежедневные расходы.

Представляем вам список топ-10 стран, где трудовые мигранты зарабатывают больше, чем могли бы на родине.

10. Сингапур





В Сингапуре 62% трудовых мигрантов считают, что они зарабатывают больше, чем могли бы получать дома на аналогичной должности. Каждый третий участник опроса полагает, что зарабатывает намного больше, чем мог бы в родной стране.

Доход 43% респондентов из Сингапура составляет более 100 тысяч долларов. В мировом масштабе только 21% трудовых мигрантов может похвастаться шестизначной суммой дохода.

Стоимость жизни в Сингапуре является довольно высокой, из-за чего он и оказался только на 10 месте.

9. Норвегия



Фото: Reuters

В Норвегии 72% экспатов заявили, что получают больше, чем могли бы дома на том же рабочем месте. Среди них 33% считают, что их доход намного выше, чем мог бы быть на родине. При этом 71% респондентов жалуется на слишком высокую стоимость жизни.

Но зато в Норвегии есть большой плюс: она вошла в топ-10 направлений в мире, где соблюдается баланс между работой и личной жизнью.

8. ОАЭ



Фото: Reuters

71% экспатов считает, что их зарплата в ОАЭ превышает доход в родной стране на аналогичном рабочем месте. Примерно 50% говорят, что эта разница довольно ощутимая. 16% трудовых мигрантов в ОАЭ получают более 150 тысяч долларов в год. Для сравнения, в мире этот показатель составляет только 10%. Но вместе с тем 67% респондентов пожаловались на слишком высокую стоимость жилья, а еще 27% заявили, что их дохода хватает только на удовлетворение базовых потребностей.

7. Нигерия



Фото: Reuters

68% экспатов в Нигерии уверены, что зарабатывают больше, чем могли бы на аналогичной должности дома. Каждый десятый трудовой мигрант получает более 200 тысяч долларов в год. 86% опрошенных говорят, что их дохода вполне хватает на ежедневные расходы.

Хотя Нигерия и расположилась на 12 месте в по показателю личных доходов, она не смогла занять более высокую позицию в общем рейтинге из-за низкого качества жизни. Медицина, благополучие, безопасность и транспортная инфраструктура в стране оставляют желать лучшего.

6. Саудовская Аравия



Фото: Reuters

В Саудовской Аравии 70% экспатов заявили, что зарабатывают больше, чем могли бы получать в родной стране. 42% назвали разницу в доходах заметной. 87% участников опроса отметили, что их располагаемого дохода как минимум хватает на ежедневные расходы. При этом 22% говорят, что зарабатывают больше, чем нужно для комфортной жизни.

Несмотря на высокий уровень зарплат, Саудовская Аравия проигрывает многим странам в условиях для семейной жизни и качестве образования для детей.

5. Бахрейн



Фото: Reuters

В Бахрейне 70% трудовых мигрантов уверены, что зарабатывают больше, чем могли бы дома. Из них 41% считает, что получает намного больше. Благодаря отличным условиям для карьерного развития и замечательному балансу работы и личной жизни Бахрейн смог занять место в верхней части рейтинга. 93% трудовых мигрантов в Бахрейне работают в среднем 42,9 часа в неделю по сравнению с 44,3 рабочими часами в мире.

4. Кувейт



фото с сайта: timeallnews.com

70% экспатов в Кувейте заявили, что зарабатывают больше, чем могли бы дома на аналогичной должности. Но при этом общая сумма дохода остается низкой: 62% респондентов получают «чистыми» менее 50 тысяч долларов в год.

Стоит отметить, что многие трудовые мигранты едут в Кувейт из Индии (22%) и Филиппин (13%), где зарплаты намного ниже. Это объясняет, почему страна расположилась так высоко.

3. Катар





В Катаре 76% трудовых мигрантов уверены в том, что получают больше, чем могли бы на родине. Из них 46% считают, что разница является ощутимой. Каждый третий экспат имеет располагаемый доход в размере как минимум 100 тысяч долларов.

67% трудовых мигрантов в Катаре жалуются на слишком высокую стоимость жилья. Вместе с тем 81% респондентов считает, что их дохода вполне хватает, чтобы обеспечивать себя всем необходимым.

2. Швейцария



Фото: Reuters

77% трудовых мигрантов в Швейцарии полагают, что получают больше, чем могли бы на аналогичной работе дома. 44% опрошенных говорят, что зарабатывают намного больше.

В Швейцарии 57% экспатов получают доход в размере не менее 100 тысяч долларов в год. Из них 14% зарабатывают более 200 тысяч долларов. Однако из-за высокой стоимости жизни 17% экспатов все еще недовольны своим финансовым положением.

1. Люксембург



Фото с сайта: bravotours.ru

76% трудовых мигрантов в Люксембурге считают, что зарабатывают больше, чем могли бы в своей стране на аналогичной должности.

Однако 23% экспатов жалуются, что их располагаемого дохода не хватает, чтобы обеспечить себя всем необходимым в повседневной жизни. 66% респондентов отрицательно оценили стоимость жизни в Люксембурге.