Стоит ли бояться измены: 5 вопросов к психологу

Измена в отношениях – одна из самых распространённых причин расставаний и обид на противоположный пол. Эта тема болезненна и эмоционально накалена. Женщины часто чувствуют себя абсолютно беспомощными перед таким явлением жизни, как измена партнёра, и у многих формируется навязчивый страх, который может мешать строить отношения. О причинах страха измен и о причинах самих измен и пойдёт речь в этой статье.





В самом общем смысле, природа страха такова, что мы боимся того, над чем, как нам кажется, мы не имеем контроля, и мы боимся потерять то, что мы не умеем сами привносить в свою жизнь. Когда человек владеет каким-то аспектом реальности – он не боится встретиться с чем-то или потерять что-то. Например, если человек умеет драться – он не будет бояться хулиганов, если он умеет зарабатывать – не будет бояться остаться без работы, и так далее. С изменами дело обстоит точно так же. Если человек боится измены – то есть потери партнёра – возможно, он чувствует, что не умеет привлекать в свою жизнь новых партнёров, потому что не ощущает своей ценности для противоположного пола.

Наше информационное пространство насыщено историями об изменах – мы видим их в кино, читаем о них в книгах и журналах, в электронных источниках. Возьмём, к примеру, фильм «О чём говорят мужчины». Из этого очень искреннего, милого фильма женщины узнают, что между собой мужчины говорят об измене как о чём-то вполне обыденном и совершенно нармальном! Есть много западных фильмов на эту тему – «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Матч поинт», «Двери закрываются». Недавно получила резонанс итальянская картина «Идеальные незнакомцы». Индустрия романтических комедий просто не смогла бы существовать, если бы в мире не было измен!

В реальной жизни, женщины в поисках сочувствия и поддержки делятся друг с другом историями об изменах, и эти истории потом достаточно широко расходятся. Этих историй такое множество, что у женщины может создаться впечатление, что вообще нет в природе ни одного мужчины, который не изменяет своей жене. При этом все эти истории обычно рассказываются с такой позиции, что жена – хорошая, то есть она старалась для своего мужа, была честной, возможно, тащила на себе детей и хозяйство, и вместо благодарности однажды она обнаруживает, что у мужа любовница. Мне кажется, страх измены очень сильно сопряжен с общепринятым мнением, что изменяют как раз таки тем, кто этого не заслуживает, и, соответственно, что бы женщина ни делала, как бы она ни старалась – всё равно у неё нет шансов. Эта позиция культивирует в сознании женщин чувство беспомощности. Но такая позиция неправомерна. Она является следствием того, что пострадавшие от измены женщины не видят ситуацию целиком.

О каких психологических проблемах может говорить навязчивый страх, что тебе изменят?

Если у женщины не было реального опыта измены – наличие такого страха говорит об отсутствии базового доверия к миру, что является очень глубокой психологической проблемой, требующей серьёзной терапевтической проработки. Недоверие к миру проявляется как наличие у человека убеждённостей в том, что доверять никому нельзя, что бы ты ни делал, всё равно тебя обманут и ничего не получишь, что люди просто используют друг друга и так далее.

Навязчивый страх измены так же может говорить о низкой самооценке женщины, то есть о глубоко укоренённом убеждении, что она недостойна любви, что она каким-то образом неполноценна и ни один мужчина не сможет рядом с ней чувствовать себя хорошо и любить её такой, какая она есть. Таким образом, измена становится частью подтверждения её же собственного негативного убеждения в собственной никчемности.

В большинстве же случаев, навязчивый страх измены является результатом уже пережитой измены в других или этих же отношениях. Он так же может активизироваться в ситуации, когда измена произошла с близкой подругой, сестрой. Этот страх так же может идти из детства, где ребёнок был в курсе того, что родитель изменяет другому родителю. Такого рода состояния сродни пост-травматическому стрессовому расстройству, с большей или меньшей степенью тяжести. Измена – это тяжелейшая психологическая травма, когда человек не только теряет партнёра, а вдобавок рушится его картина мира, понятия о добре и зле, он чувствует себя неспособным различать кто друг, а кто предатель. После такой травмы необходимо провести определённую психологическую работу, чтобы вернуть внутреннее ощущение устойчивости, уверенности, доверия к себе и миру. При переживании травмы очень важна поддержка окружающих. Если человек получил необходимую помощь – услышал нужные слова, почувствовал, что его поняли, разделили с ним его боль, проанализировал и признал собственные ошибки – травма закроется и человек вернётся к прежнему позитивному состоянию. Но очень часто такой поддержки нет, и люди несут в себе не пережитые травмы по жизни. Одним из способов, которым они могут проявляться – это подозрительность и страхи.

Есть ли какие-то исторические предпосылки для страха измен?

Исторические предпосылки на постсоветстком пространстве есть не для страха измен, а скорее для ситуации, в которой женщина занимает сильную позицию и лидирующую роль в семье, поскольку экономику после войны приходилось поднимать именно женщинам. Существует гипотеза, что сыновей в послевоенное время очень лелеяли и не давали им проявлять себя, рисковать, принимать решения, не выпускали из гнезда, что ведёт к формированию инфантильности. Такие мужчины выбирают себе в жёны сильных женщин, рядом с которыми они чувствуют себя защищёнными, но при этом в паре нет уважения к мужчине, и он тогда будет восполнять этот дефицит где-то в другом месте. Таким образом, создается предпосылка для измены. Такое распределение ролей как сильная женщина – слабый мужчина продолжает передаваться по поколениям до сих пор во многих семьях.

К чему может привести недоверие женщины и постоянные её проверки?

В психологии есть понятие «само-исполняющегося пророчества», когда человек, убеждённый в чем-то, бессознательно провоцирует окружающих именно на то поведение, которое он осуждает или которого боится. То есть, женщина, боящаяся измены, будет нарушать границы личного пространства мужа, портить ему настроение, незаслуженно обвинять его, и т.д. Всё это, конечно, будет расстраивать мужчину, и он будет испытывать ощущения одиночества, недооцененности, отсутствия поддержки. И в таком состоянии он станет более восприимчивым к вниманию со стороны другой, новой женщины, которая его и похвалит, и повосхищается им, и посочувствует. Это делает измену намного более вероятной, но если это произойдёт, то жена не признает своего влияния на мужа, а скажет только: «Я всегда знала, что ты такой. Все вы такие». А мужчина может быть разный – и тёплый, любящий, и раздражённый и холодный. Многое зависит от того, какую именно часть его «вызывает» сама женщина.

Что такое доверие?

Здоровым отношением к миру считается открытое и позитивное состояние, когда человек даёт окружающим людям «кредит доверия», но при этом он осознан к сигналам своей интуиции, различным проявлениям поведения, речи людей, и не пропускает мимо подозрительных сигналов. От этой позиции можно отклониться в сторону излишней подозрительности, когда формируется стереотип, и все под него подпадают независимо от реальных индивидуальных проявлений. Либо другой случай, когда человек вообще не отслеживает никаких сигналов - тогда у него присутствует наивность либо простодушие, что является здоровым состоянием для детей, но вовсе не для взрослых людей. Когда человек видит не реальность как таковую, а видит только то, что он сам хочет видеть через «розовые очки», игнорируя какие-то факты, и вдобавок рационализирует, что нужно быть оптимистом – это инфантильное состояние личности.

В большинстве случаев, когда человек оказывался жертвой предательства, при анализе цепочки воспоминаний выплывают какие-то факты или «звоночки», по которым можно было бы догадаться, что катастрофа скоро грядёт. Однако, частью нашей психики является тенденция к сохранению стабильности, что отражено в понятии «избирательная слепота». Психологи, изучавшие измену, обнаружили, что со стороны жены часто присутствует своеобразная игра, готовность быть обманутой, чтобы сохранить гомеостаз семьи. Как сказал поэт, «а тот обманываться рад». Почему так происходит? Из страха встретиться с реальностью, из страха потери отношений, стабильности, а так же потери иллюзий об идеальности себя и своей жизни.

Если женщиной овладевает страх, что ей изменяют, какие методики и способы могут помочь ей с этим справиться?

Со страхом способы работы всегда одинаковы: если есть страх, нужно идти ему навстречу, а не лелеять и накручивать его. Первое, что можно сделать – это удержаться от нарушения личностных границ мужа, и не обманывать себя тем, что если кто-то обманывает вас, то это даёт вам право вести себя так же. За уровень вашего собственного внутреннего благородства несёте ответственность только вы. Поэтому не стоит залезать в его телефон и почтовый ящик. Если есть страхи, подозрения – лучше всего напрямую спросить об этом супруга, честно поделиться своими тревогами, сомнениями. Очень часто честный открытый разговор решает проблему намного лучше, чем месяцы выдумывания и слежки…

Если ваш страх имеет невротическую природу, и не подкреплён фактами из реальной жизни, то проблема, скорее всего, в вас. Вместо того, чтобы фантазировать об измене, можно научиться перефокусировать внимание на то, что хорошего есть в вас самой, в вашем муже, в вашей жизни. Страх растворяется переживаниями наслаждения, радости, благодарности. Спросите себя: есть ли в моих отношениях душевное тепло, сексуальная реализация? Их дефицит, как правило, составляет две основные причины измен. Как Вы можете улучшить эти аспекты? Разнообразить, освежить свои отношения? За что Вы когда-то полюбили и выбрали этого мужчину? Возможно, есть смысл обратиться к психологу, семейному терапевту, найти курсы, которые помогут обогатить сексуальную жизнь. Очень часто причиной проблем в отношениях является неумение выражать свои чувства, находить компромиссы, слышать и уважать друг друга, понимать потребности партнёра.

Однако чаще всего встретиться со страхом измены нужно через признание того, что он пришёл к Вам не просто так, и есть вещи, на которые Вы усиленно пытаетесь закрыть глаза. Страх измены маскирует страх остаться в одиночестве и потерять то, что Вы строили, возможно, долгие годы. Иногда встреча с реальностью – это очень травматичное и тяжёлое событие. От реальности всё равно никуда не деться. Лучше всё-таки признать то, что действительно присходит, чем создавать для себя иллюзорную правильную жизнь, которую можно кому-то показывать. В этот момент женщине очень нужна поддержка близких людей и других женщин, психологическая поддержка, но важно не остаться в позиции жертвы навсегда.

Очень сложный аспект измены – это нравственное и религиозное её осуждение. Как правило, если у женщины существуют очень жесткие принципы, что неверность – это плохо, неприемлемо и непростительно, то – как обратная сторона медали – одновременно присутствует и сильный страх этого. В такой ситуации опыт измены переносится очень, очень тяжело. Ведь рушится идеальная картина мира, в которой нет места этому явлению, а тут оно произошло. Более здоровой в этом смысле является позиция, что никто из нас не защищён от всевозможных жизненных невзгод, и все мы люди, имеем слабости, и чему-то учимся в этой жизни. Как ни странно, измена – это не конец жизни, и мы обладаем способностью справиться с нею так же, как и с любыми другими жизненными невзгодами.

Самое сложное в ситуации измены – это найти в себе силы посмотреть на эту ситуацию как на урок, который пришёл в вашу жизнь, потому что в этом была необходимость. Измена – это кризис в жизни семьи, а кризис, как известно – это или шанс для распада, или шанс для выхода на новый уровень. Чтобы вернуть доверие в отношения, нужно, в первую очередь, поменять что-то в себе и принять свою долю ответственности за то, что произошло, не уходя в очень удобную позицию обвинений и обиды. Практика показывает, что пары, проработавшие измену, после этого опыта стали более крепкими, стали лучше слышать и понимать друг друга, вернули в семейную жизнь утраченные романтические, эротические переживания. Измена – как и любое испытание, которое даёт нам жизнь – это повод для того, чтобы расти, учиться лучше понимать себя и своего партнёра. Как правило, урок этот состоит в том, что отношения – это что-то живое, их нельзя пускать на самотёк и оставлять без вкладывания, без развития. Это работа, совместный творческий проект, для которого нужен каждодневный сознательный труд.

Надежда Гришина психолог, арт-терапевт, ведущая тренинга о незавершённых отношениях «Не могу тебя забыть».