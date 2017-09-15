Каким-то чудом в столичном прокате показывают фильм «Темная ночь» — триумфатора фестивалей в Венеции и «Сандэнсе». Мало знакомый белорусскому зрителю, режиссер Тим Саттон снял, возможно, один из лучших фильмов прошлого года. AFISHA.TUT.BY объясняет, почему.





О чем кино: Безымянный американский пригород выступает фоном, где разворачиваются неотвратимые события, кульминацией которых становится массовое убийство в кинотеатре. В течение одного дня судьбы шести незнакомых между собой людей — в том числе убийцы — пересекаются в новом американском кошмаре.

Сюжет «Темной ночи» базируется на реальной трагедии из ленты новостей. Когда летом 2012 года в городе Ороро, штат Колорадо, во время показа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» были убиты 12 и ранены 70 человек. Поскольку исход известен заранее, у режиссера и зрителя есть возможность сосредоточиться на других вопросах.





В своей дебютной картине «Павильон» Саттон показал, как мастерски умеет улавливать и передавать на экране ощущение безмятежности и расслабленного ничегонеделания. Его герои катаются на велосипедах, купаются и говорят о ерунде — от погоды и планов на вечер до девочек. И если в первом фильме это настроение было с привкусом мечтательной юности, то в «Темной ночи» оно — затишье перед бурей. Здесь умиротворение омрачается предчувствием трагедии, а тревога нарастает с каждой секундой. Фоновый смех подростков на улице уступает место отстраненному голосу диктора с новостями об очередном убийстве, девушки ни с того ни с сего закричат на парковке, а в кадре начнет мелькать оружие. С тем, как создавать напряжения и разбрасывать маячки, у Саттона полный порядок. Чего стоит только внутрикадровый монтаж в эпизоде, где девушка смотрит телевизор дома на диване, пока на заднем плане парень с ружьем разгуливает по улице и примеряет прицел в ее сторону.





Саттон ухватил миг до катастрофы и увековечил его в чуткой поэтической манере. Здесь актуальная повестка проходит вторым планом, пока на первом разливается меланхолия, ощущение неизбежности и предчувствие чего-то страшного.

Американец рассказывал в интервью, что стрельба в Колорадо стала для него трагедией не только местного масштаба, но и глобальным ударом как по стране, так и по индустрии кино. Она же стала отправной точкой для рефлексии о природе жестокости, проблемах с оборотом оружия в США, случаях стрельбы и эпизодических вспышек насилия по всей стране. История одного психопата для Саттона представляет собой благодатную почву для рассуждения об отчужденности и тотальном одиночестве.





Нетерпеливый зритель может спросить, что, черт возьми, происходит в фильме все полтора часа. Спешим предупредить охочих до экшна: в общем-то, ничего. Никаких судьбоносных разговоров или остросюжетных погонь. Никаких лавстори. Даже насилия в фильме о массовом убийстве нет. Герои Саттона, снятые в почти документальной манере, живут своей обычной жизнью, но ты кожей чувствуешь, что трагедия вот-вот случится. Зачем на это смотреть, когда в прокате все еще идет «Про любовь» или «Оно»? Например, чтобы, присмотревшись к изолированным одиноким подросткам на задворках Америки, разглядеть их потом и рядом. До того, как они всплывут в лентах новостей с пометкой «происшествия».

Когда: до 20 сентября. Где: «Ракета». Сколько: 5 рублей. Купить билет