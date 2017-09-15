Двукратная чемпионка молодежного ЧМ по биатлону перебралась из Беларуси под украинский флаг

Двукратная победительница молодежного чемпионата мира-2015 в Раубичах и обладательница большого Хрустального глобуса по итогам юниорского Кубка IBU в сезоне 2015/16 Дарья Блашко перебралась из Беларуси под украинский флаг.



Дарья Блашко с трофеями сезона-2015/16. Большой глобус за победу в общем зачете юниорского Кубка IBU и малый — за выигрыш спринтерского зачета. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В заявке на чемпионат Германии по летнему биатлону 21-летняя Дарья Блашко заявлена за сборную Украину, сообщает « Биатлон Украины ».

В стартовых составах чемпионата Германии по летнему биатлону Дарья #Блашко под № 44 заявлена как украинская спортсменка pic.twitter.com/5aD7NYah1a — Биатлон Украины (@ukrbiathlon) 15 сентября 2017 г.

Кроме того, Дарья Блашко уже выступила за новую сборную в лыжероллерной гонке без стрельбы.





Впрочем, не факт, что уже с нового сезона Дарья Блашко сможет выступать за сборную Украины в официальных соревнованиях. По правилам Международного союза биатлонистов, при переходе под другой флаг спортсмен должен выдержать двухлетний карантин прежде, чем получить право представлять новую страну. Однако если федерации договорятся, что срок карантина может быть сокращен на один год или даже аннулирован.

Предыдущий раз Дарья Блашко выступала за Беларусь 12 марта 2017 года на Кубке IBU в эстонском Отепяя.

По информации Биатлон online , срок карантина Дарьи Блашко составит 1 год. Если это так, то Блашко не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но получит право стартовать под украинским флагом в середине марта 2018 года — то есть в конце нынешнего сезона.

В Украину Дарья Блашко перебралась вместе со своим личным тренером Владимиром Махлаевым. В Беларуси же спортсменка и ее тренер не смогли договориться о модели и условиях подготовки с новым штабом сборной Беларуси.

Дарья Блашко на молодежном (U19) чемпионате мира 2015 года в Раубичах завоевала две золотые медали, а по итогам юниорского Кубка IBU в сезоне-2015/16 выиграла большой Хрустальный глобус.