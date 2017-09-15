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В Воложинском районе столкнулись легковушка и грузовик: водитель Audi погиб

16.09.2017 11:53 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло 15 сентября в 20.33 возле деревни Попки Воложинского района, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

В Воложинском районе вечером столкнулись грузовой автомобиль DAF и Audi 80, в которой находились четыре человека.

До прибытия спасателей очевидцы ДТП смогли извлечь из легковушки 6-летнюю девочку. Спасатели деблокировали двух пассажиров, а также погибшего 46-летнего водителя Audi, рассказала AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Пострадавшие доставлены в районную больницу. Водитель тягача не пострадал.

 
 
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В Воложинском районе вечером столкнулись грузовой автомобиль DAF и Audi 80, в которой находились четыре человека.

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