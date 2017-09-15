|
В Воложинском районе столкнулись легковушка и грузовик: водитель Audi погиб
ДТП произошло 15 сентября в 20.33 возле деревни Попки Воложинского района, сообщили в МЧС.
В Воложинском районе вечером столкнулись грузовой автомобиль DAF и Audi 80, в которой находились четыре человека.
До прибытия спасателей очевидцы ДТП смогли извлечь из легковушки 6-летнюю девочку. Спасатели деблокировали двух пассажиров, а также погибшего 46-летнего водителя Audi, рассказала AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Пострадавшие доставлены в районную больницу. Водитель тягача не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Воложинском районе вечером столкнулись грузовой автомобиль DAF и Audi 80, в которой находились четыре человека.
|
Архив (Разное)
Комментарии