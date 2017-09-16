Шуневич приехал на H.O.G. Rally на чужом мотоцикле

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич считает, что езда на мотоцикле – это мечта нормального человека, особая философия жизни, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко У Дворца спорта в субботу выступят Дядя Ваня и Президентский оркестр

Глава МВД в субботу принял участие в старте мотопробега в рамках закрытия мотосезона в Беларуси H.O.G. Rally Minsk. Байкеры собрались у Кургана Славы, после чего отправились колонной в Минск, где у Дворца спорта состоятся основные мероприятия фестиваля.

"Мотосезон в Беларуси в этом году прошел хорошо. Хотя и были нюансы, связанные с ДТП", – сказал Шуневич.

Он также уточнил, что в целом в республике наблюдается позитивная тенденция к снижению количества аварий с участием водителей мотоциклов.

"Я сюда приехал на мотоцикле, но своего нет", – сказал Шуневич, отметив, что байк – это мечта любого нормального человека, философия жизни и свободы. Глава МВД рассказал, что у него есть опыт вождения мотоцикла, но он не гонял, хотя и было желание выжать из техники все.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава МВД Игорь Шуневич на H.O.G. Rally Minsk

В текущем году в H.O.G. Rally Minsk, по информации организаторов, принимают участие около 4,5 тысячи байкеров. На закрытие в Минск приехали даже мотоциклисты из Саудовской Аравии.

Программа H.O.G. Rally Minsk — 2017>>