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Шуневич приехал на H.O.G. Rally на чужом мотоцикле

16.09.2017 12:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен – Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич считает, что езда на мотоцикле – это мечта нормального человека, особая философия жизни, передает корреспондент Sputnik.

Шуневич приехал на H.O.G. Rally на чужом мотоцикле
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава МВД в субботу принял участие в старте мотопробега в рамках закрытия мотосезона в Беларуси H.O.G. Rally Minsk. Байкеры собрались у Кургана Славы, после чего отправились колонной в Минск, где у Дворца спорта состоятся основные мероприятия фестиваля.

"Мотосезон в Беларуси в этом году прошел хорошо. Хотя и были нюансы, связанные с ДТП", – сказал Шуневич.

Он также уточнил, что в целом в республике наблюдается позитивная тенденция к снижению количества аварий с участием водителей мотоциклов.

"Я сюда приехал на мотоцикле, но своего нет", – сказал Шуневич, отметив, что байк – это мечта любого нормального человека, философия жизни и свободы. Глава МВД рассказал, что у него есть опыт вождения мотоцикла, но он не гонял, хотя и было желание выжать из техники все.

Шуневич приехал на H.O.G. Rally на чужом мотоцикле
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава МВД Игорь Шуневич на H.O.G. Rally Minsk

В текущем году в H.O.G. Rally Minsk, по информации организаторов, принимают участие около 4,5 тысячи байкеров. На закрытие в Минск приехали даже мотоциклисты из Саудовской Аравии.

Программа H.O.G. Rally Minsk — 2017>>

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МВД рассказал, что у него есть опыт вождения мотоцикла, но он не гонял, хотя и было желание выжать из техники все.

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