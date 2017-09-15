Виктор Лукашенко на Harley, глава МВД и начальник ГАИ закрывают байксезон-2017

Виктор Лукашенко, глава МВД Игорь Шуневич и начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк приняли участие в международном байкерском фестивале — закрытии мотосезона-2017 «H.O.G. Spring Challenge». На этот раз в столице собралось около пяти тысяч байкеров из пятнадцати стран. Для иностранцев был предусмотрен безвизовый въезд.



Виктор Лукашенко. Фото: TUT.BY

В мотопараде учавствуют мотоциклисты из Беларуси, России, Прибалтики, стран Западной Европы и даже Саудовской Аравии. Традиционно байкеры собрались у Кургана Славы, а затем отправились в центр Минска, где развернулся основной праздник. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа . Она началась в 11.00, официально праздник откроют ближе к часу дня, когда на место прибудет мотоколонна.







Игорь Шуневич. Фото: TUT.BY

Одним из самых запоминающихся моментов для зрителей станет шоу мотоциклистов от лучших стантрайдеров Harley-Davidson и легендарные мотоциклы 2017 модельного года, прокатиться на которых смогут все желающие, имеющие соответствующую водительскую категорию. Впервые в программе — дрифт-шоу, соревнования сильнейших атлетов по функциональному многоборью MinskThrowdown и эксклюзивные мотоциклы на выставке CustomBikeShow.



Дмитрий Корзюк. Фото: TUT.BY





Также сегодня гостей ждет рок-концерт с участием Президентского оркестра Республики Беларусь с программой «Smoke on the water» (концерт начнется в 20.00), а также Дяди Вани, Dj Realiza, групп «Artefact», «Eihelstraat», «Inomarki», «Alillion».Завершится праздник в 21.00 салютом.