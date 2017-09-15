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Глава МВД: Мотоцикл - это мечта любого нормального человека
Ужесточение экзамена для мотоциклистов положительно повлияет на обстановку на дороге, позволит подходить к вопросу выдачи прав категории «А» более взвешено. Об этом на закрытии байксезона 16 сентября сказал министр МВД Игорь Шуневич.
По его словам, мотосезон-2017 прошел хорошо.
— Конечно, были нюансы, связанные с ДТП. Некоторое количество байкеров попало в аварии и, к моему сожалению, часть из них погибли, был ранены. Но мы отмечаем позитивную статистику в этом вопросе, и мы считаем, что байкеры стали более дисциплинированны. Определенный оптимизм в этом присутствует, — сказал министр.
Глава ведомства коснулся вопроса усложнения экзамена для мотоциклистов. Предположительно, это произойдет в следующем году.
— С одной стороны это ужесточение, с другой стороны это будет способствовать более взвешенному подходу к выдаче водительских удостоверений, более квалифицированному подходу к оценке знаний, умений байкера. Это будет способствовать большей безопасности на дороге. Если бы нет, мы бы не стали инициаторами изменений.
Игорь Шуневич отметил, что «мотоцикл — это мечта любого нормального человека, мужчины, женщины».
— Это известная всем философия, и каждый хочет к этой философии прикоснутся, это ощущение какого-то полета, свободы.
При этом, глава ведомства признался, что своего байка у него нет, хотя определенный мотоциклетный опыт имеется.
— Когда будет байк — будет опыт, а пока я эпизодически сажусь на этого двухколесного коня. Желания полихачить нет, но выжать из мотоцикла кое-что да, такое присутствует, — улыбнулся министр. — Но за многолетнюю водительскую практику могу сказать, что надо свои эмоции всегда сдерживать, почаще смотреть на знаки и побаиваться того, что может произойти. Береженного бог бережет.
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Глава МВД отметил, что байкеры в сезоне-2017 стали более дисциплинированными.
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