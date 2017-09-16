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Фотофакт: Виктор Лукашенко приехал на закрытие мотосезона в Минске
16.09.2017 12:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко принял участие в закрытии мотосезона в республике, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Утром в субботу байкеры собрались у Кургана Славы, где их поприветствовал министр внутренних дел Игорь Шуневич. Затем колонна мотоциклистов отправилась в Минск, где состоится официальная церемония закрытия сезона.
Традиционно H.O.G. Rally Minsk посетил старший сын Александра Лукашенко – Виктор.
Он пообщался с мотоциклистами, причем некоторых приветствовал особенно тепло. На Викторе была куртка с логотипом Harley-Davidson и бейсболка с эмблемой хоккейногоклуба "Бастион", в котором играет сын президента.
Как передает корреспондент Sputnik, старший сын Лукашенко находился по большей части возле Шуневича, который также приехал к кургану на байке.
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Он пообщался с мотоциклистами, причем некоторых приветствовал особенно тепло.
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