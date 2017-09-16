ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: Виктор Лукашенко приехал на закрытие мотосезона в Минске

16.09.2017 12:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко принял участие в закрытии мотосезона в республике, передает корреспондент Sputnik.

Фотофакт: Виктор Лукашенко приехал на закрытие мотосезона в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Шуневич приехал на H.O.G. Rally на чужом мотоцикле

Утром в субботу байкеры собрались у Кургана Славы, где их поприветствовал министр внутренних дел Игорь Шуневич. Затем колонна мотоциклистов отправилась в Минск, где состоится официальная церемония закрытия сезона.

Традиционно H.O.G. Rally Minsk посетил старший сын Александра Лукашенко – Виктор.

Он пообщался с мотоциклистами, причем некоторых приветствовал особенно тепло. На Викторе была куртка с логотипом Harley-Davidson и бейсболка с эмблемой хоккейногоклуба "Бастион", в котором играет сын президента.

Как передает корреспондент Sputnik, старший сын Лукашенко находился по большей части возле Шуневича, который также приехал к кургану на байке.

Фотофакт: Николай Лукашенко перерос старших братьев>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 160
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он пообщался с мотоциклистами, причем некоторых приветствовал особенно тепло.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Лукашенко на Harley, глава МВД и начальник ГАИ закрывают байксезон-2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика