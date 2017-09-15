В строительной отрасли по-прежнему напряженная ситуация, заявил председатель Республиканского комитета названного профсоюза Николай Бунас. По его словам, в первом полугодии около 20 тысяч специалистов работали на неполной занятости либо находились в вынужденных неоплачиваемых отпусках, передает издание «Беларускi час».



Снимок носит иллюстративнй характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— В настоящее время в строительстве наметилось некоторое оживление, но во многих организациях ситуация по-прежнему напряженная. В результате оптимизации только по предприятиям Министерства архитектуры и строительства численность работников за 2016 год снизилась на 10 тысяч, — отметил Николай Бунас. — В первом полугодии 2017-го в поле зрения нашего профсоюза попали порядка 20 тыс. человек, которые работали в условиях простоев в течение всего рабочего дня, в режиме неполного рабочего времени, вынужденных и неоплачиваемых отпусков. В то же время обнадеживает сектор промышленного строительства, где объем производства за январь-июль текущего года составил 107,7% к соответствующему периоду 2016-го. Впервые за последние годы достигнута положительная рентабельность продаж: в первом полугодии она составила 7,6% при задании 3%.

Профсоюзный лидер рассказал, что права некоторых работников приходит отстаивать в судах.

— Не имея возможности кардинально изменить ситуацию в отрасли, мы стараемся помогать людям точечно. Можно вспомнить недавний случай, когда главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза вела дело бывшего работника завода эффективных промышленных конструкций. В результате двух судебных заседаний мужчине выплатили 900 рублей, изменили в его пользу формулировку об увольнении и отменили приказы о дисциплинарной ответственности. Или еще пример: главный правовой инспектор труда Минского горкома отраслевого профсоюза Алла Деминская помогла работнику одного из предприятий столицы получить через суд компенсацию за утрату работоспособности в сумме свыше 12,5 тыс. рублей. Часто наши юристы упреждают трудовые конфликты. К примеру, профсоюзный специалист выехала на предприятие, с которого увольняли главного инженера, и после разговора с директором человек продолжил трудиться в прежней должности.

Напомним, в июле средняя зарплата в строительстве составила 878,5 рубля.