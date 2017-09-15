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Сколько белорусы платят за электричество и отопление, а сколько - государство
Уровень возмещения населением затрат на электрическую энергию в январе-июле составил 79,8%, сообщили в Белэнерго. Напомним, к 1 января 2018 года в Беларуси планируется выйти на 100-процетную оплату электроэнергии.
В Минэнерго также рассказали, что население возмещает около 20% затрат на тепловую энергию.
С 1 сентября для белорусов выросли
Ранее заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец
По его словам, с учетом тарифов на теплоэнергию уровень возмещения населением комплекса коммунальных услуг к концу этого года вырастет до 74,8%. До конца 2018 года этот показатель достигнет 85%, до 2020 года — будет 93,3%, а вот планируемые 100% достигнуть можно будет только в 2025 году
Напомним, большинство белорусов — 81,9% — в январе-июле
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Уровень возмещения населением затрат на электрическую энергию в январе-июле составил 79,8%, сообщили в Белэнерго.
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