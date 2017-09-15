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Сколько белорусы платят за электричество и отопление, а сколько - государство

16.09.2017 13:19 — Разное | Tut.by  
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Уровень возмещения населением затрат на электрическую энергию в январе-июле составил 79,8%, сообщили в Белэнерго. Напомним, к 1 января 2018 года в Беларуси планируется выйти на 100-процетную оплату электроэнергии.


Фото: rg.ru

В Минэнерго также рассказали, что население возмещает около 20% затрат на тепловую энергию.

С 1 сентября для белорусов выросли цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию. Индексация предусмотрена постановлением Совета министров от 24 августа 2017 года № 641. Таким образом, за коммунальные услуги потребители стали платить на 8% больше. Так, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составит 16,9259 рубля за 1 Гкал (было 15,6722 рубля).

Ранее заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец заявил, что с учетом двух индексаций (1 сентября и 1 декабря) и запланированного с 1 января 2018 года повышения платы за ЖКУ в пределах 5 долларов белорусы будут оплачивать «коммуналку» на 100%, за исключением расходов на тепловую энергию.

По его словам, с учетом тарифов на теплоэнергию уровень возмещения населением комплекса коммунальных услуг к концу этого года вырастет до 74,8%. До конца 2018 года этот показатель достигнет 85%, до 2020 года — будет 93,3%, а вот планируемые 100% достигнуть можно будет только в 2025 году

Напомним, большинство белорусов — 81,9% — в январе-июле не превышали объемы электропотребления по льготным тарифам. Всю потребленную электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам, пояснили в «Минэнерго». Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял почти 80%, а в 2013-м — 83,6%.

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Уровень возмещения населением затрат на электрическую энергию в январе-июле составил 79,8%, сообщили в Белэнерго.

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