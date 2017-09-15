Минтранс: Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в этом году не планируется

В Беларуси не планируют в этом году повышать стоимость проезда в общественном транспорте, в том числе на железнодорожном. Об этом сегодня сообщил FINANCE.TUT.BY во время прямой телефонной линии заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY.

— Таких планов (по повышению стоимости проезда в общественном транспорте. — Прим. Ред.) не было. Ценообразованием у нас занимается МАРТ. Мы (Минтранс) пока таких предложений не вносили, — сказал Алексей Ляхнович.

Напомним, стоимость проезда в городском и пригородном транспорте в Беларуси поднимали в декабре прошлого года.

В ближайшей пятилетке правительство намерено выйти на полное возмещение населением затрат на оказание услуг ЖКХ и существенно повысить эту планку для транспорта. Об этом говорится в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы. Что касается повышения тарифов на транспортные услуги, то в 2018 году планируется выйти на показатель «не менее 70%», который собираются удерживать на данном уровне в 2019—2020 гг.