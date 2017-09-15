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Минтранс: Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в этом году не планируется
В Беларуси не планируют в этом году повышать стоимость проезда в общественном транспорте, в том числе на железнодорожном. Об этом сегодня сообщил FINANCE.TUT.BY во время прямой телефонной линии заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
— Таких планов (по повышению стоимости проезда в общественном транспорте. — Прим. Ред.) не было. Ценообразованием у нас занимается МАРТ. Мы (Минтранс) пока таких предложений не вносили, — сказал Алексей Ляхнович.
Напомним, стоимость проезда в городском и пригородном транспорте в Беларуси
В ближайшей пятилетке правительство намерено
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В Минтрансе сообщили, что в этом году в Беларуси не планируется повышение стоимости проезда в общественном транспорте.
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