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Под Липецком в ДТП погибла семья с двухлетним ребенком из Беларуси
Авария произошла утром 16 сентября на трассе Липецк — Елец. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека — граждане Беларуси.
Как
На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Страшная авария произошла утром 16 сентября на трассе Липецк - Елец.
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