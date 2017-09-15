Под Липецком в ДТП погибла семья с двухлетним ребенком из Беларуси

Авария произошла утром 16 сентября на трассе Липецк — Елец. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека — граждане Беларуси.





Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на 267-м километре трассы Липецк — Елец произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и Mazda. В результате ДТП 32-летний водитель Lada, его 28-летняя супруга и их 2-летний сын от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель и два пассажира Mazda — госпитализированы.





На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





По информации местных СМИ, погибшие — граждане Беларуси.