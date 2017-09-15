ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ Минской области показала на закрытии мотосезона новый мотоцикл

16.09.2017 15:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ГАИ Минской области показала на закрытии мотосезона новый мотоцикл. Ожидается, что новый мотоциклетный взвод у ГАИ появится в будущем году. Об этом сказал глава МВД Игорь Шуневич.


— Пока мы купили мотоциклы, их не много и пока они проходят обкатку, — отметил AUTO.TUT.BY министр МВД.

BMW F800GS относится к классу туристических эндуро с упором на преодоление бездорожья и выпускается с незначительными изменениями с 2008 года. Мотоцикл оснащается двухцилиндровым двигателем Rotax мощностью 85 «лошадок» и шестиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 204 км/ч, а разгон до сотни занимает всего 4 секунды. Стоимость такого мотоцикла начинается с 12 тысяч евро.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ Минской области показала на закрытии мотосезона новый мотоцикл. Ожидается, что новый мотоциклетный взвод у ГАИ появится в будущем году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Липецком в ДТП погибла семья с двухлетним ребенком из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика