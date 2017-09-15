ГАИ Минской области показала на закрытии мотосезона новый мотоцикл. Ожидается, что новый мотоциклетный взвод у ГАИ появится в будущем году. Об этом сказал глава МВД Игорь Шуневич.





— Пока мы купили мотоциклы, их не много и пока они проходят обкатку, — отметил AUTO.TUT.BY министр МВД.

BMW F800GS относится к классу туристических эндуро с упором на преодоление бездорожья и выпускается с незначительными изменениями с 2008 года. Мотоцикл оснащается двухцилиндровым двигателем Rotax мощностью 85 «лошадок» и шестиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 204 км/ч, а разгон до сотни занимает всего 4 секунды. Стоимость такого мотоцикла начинается с 12 тысяч евро.