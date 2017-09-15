На данный момент Михаил Грабовский — единственный белорус, имеющий односторонний контракт с клубом НХЛ. При этом немало молодых игроков получают шанс сыграть в юниорских лигах Северной Америки и познакомиться с быстрым силовым хоккеем и заокеанским менталитетом. Обязательное условие при переходе в клубы юниорских лиг США и Канады — жить в принимающей семье. SPORT.TUT.BY узнал у спортсменов, что это за ощущения — на год стать «сыном» Патрика Руа, в свободное время навещать дома престарелых и готовить драники с американскими «родителями».



Фото из личного архива Егора Иванова (второй слева)

Защитник минской «Юности» Егор Иванов провел в США сезон 2014−2015, поиграв за «Джейнсвилль Джетс» в NAHL (Североамериканской юниорской лиге США. — Прим. SPORT.TUT.BY) и «Айдахо Стилхедс» в WSHL (Юниорской лиге западных штатов. — Прим. SPORT.TUT.BY).

— Мне было 18 лет, когда приехал в Америку. Думал, что неплохо владею английским, а оказалось — ни бе ни ме. Зато к концу сезона подтянул язык так, что местные замечали — начал говорить совсем без акцента.

«Убирали листья в парке и играли в бинго в доме престарелых»

В первой принимающей семье Егора была только хозяйка — общительная женщина за 50. Она уже и раньше сотрудничала с лигой, поэтому взяла к себе сразу двух спортсменов — белоруса и американца.

— Некоторые семьи принимают и по пять игроков. Наша хозяйка очень любила поболтать — бывало, что успевал поужинать за 10 минут, но еще полтора часа обсуждали с ней новости и делились историями. Мы жили душа в душу — даже когда толком не говорил по-английски, ходил с iPad и постоянно переводил в Google.

Хоккеист вспоминает, что американская «мама» очень старалась ему угодить: постоянно спрашивала, что приготовить на ужин или упаковать с собой на тренировку.



Фото из личного архива Егора Иванова

— На ломаном английском пытался объяснить, но обычно заканчивалось тем, что мы вместе ехали в магазин за покупками. В Америке скучал по нашему классическому творогу и жидким супам — в Штатах все едят крем-суп.

Американский сосед не ужился с хозяйкой и попросил сменить семью, а Егор оказался непривередливым гостем.

— Она работала на двух работах, поэтому иногда готовила только завтрак и целый день отсутствовала. Я понимал, что она устает, поэтому без проблем мог пообедать в кафе или приготовить что-то самостоятельно. Сосед оказался менее терпеливым.

Однажды хозяйка предложила приготовить белорусское традиционное блюдо. Егор отыскал в интернете рецепт драников и выдавал ей пошаговые инструкции:

— Получился неплохой тим-билдинг. Она удивлялась: что за блюдо — мясо в картошке? В Беларуси привык питаться правильно — перед игрой обычно брал макароны с курицей, после — овощи и гарнир, на завтрак творог или кашу, а американцы частенько ели тосты с арахисовым маслом (оно такое сытное, что на полдня хватает). В Штатах фастфуд очень популярен, но тренеры строго не контролируют рацион питания. Поэтому после матчей ходили с парнями и принимающими семьями в кафе и заказывали картошку фри или бургеры — там они не такие, как у нас в «МакДональдсе».

Игрок «Юности» заметил, что американцы не любители пеших прогулок и предпочитают проводить выходные на диване у телевизора.



Фото: ХК «Юность»

— Моя хозяйка могла пролежать дома все воскресенье. Вообще, местные постоянно удивлялись, что я хожу пешком на арену, до которой было всего пять минут спокойным шагом. А, когда шел 20 минут до тренажерного зала, на меня оборачивались водители проезжающих по трассе машин — там с 16 лет все за рулем. Такие парни, как я, кажутся странными, — рассказывает хоккеист. — По дороге в зал часто заходил на заправку за перекусом. Меня там быстро запомнили и все время интересовались, как жизнь. Может, для наших людей это глупо, но американцы не запариваются, как и что выглядит со стороны.

В свободные вечера парни ходили в спорткомплекс, где бесплатно пользовались бассейном, сауной, массажными услугами, баскетбольным и футбольным залом.

— Мне нравилось, как организовано время игроков в юниорских лигах. Помимо расписания тренировок, в раздевалках висел план общественных мероприятий, которые должен посетить каждый из игроков. Например, ходили в дом престарелых играть в бинго, убирали листья в парке или собирали в магазине деньги на благотворительность.

«Хозяйка работала парикмахером и постоянно экспериментировала на моих волосах»

Вторую половину сезона Егор Иванов провел в штате Айдахо. Новыми «родителями» стала молодая пара до 30.

— У них не получалось завести своих детей, поэтому впервые решили принять спортсмена. Жена работала парикмахером и постоянно экспериментировала на моих волосах, а муж был инструктором в тренажерном зале — пробил мне абонемент и подсказывал разные нюансы в тренировочном процессе.

Перед играми хоккеисты собирались в одной из семей и устраивали совместные просмотры фильмов или играли в бильярд.

— Родители готовили на всех еду, а мы рубились в приставку. Вообще, принимающие семьи дружат между собой и за несколько лет участия в программе успевают познакомиться даже с тренерами.

Защитник отмечает, что совместные посиделки очень сплачивают команду.

— Перед матчами мы с парнями танцевали веселый ритуальный танец, а после — включали победную песню и хором ее пели. После поражений, конечно, было по-другому, хотя редко проигрывали — за сезон установили с «Айдахо Стилхедс» рекорд по очкам.



Фото из личного архива Егора Иванова (второй справа)

По окончании игрового года в WSHL Егор не захотел путешествовать по США и знакомиться с разнообразием страны, а мечтал скорее вернуться домой.

— Мы стали чемпионами лиги, попраздновали с парнями один день, и я сразу поменял билеты и улетел домой, хоть на руках уже были тикеты с датой вылета через две недели. Семья до сих пор зовет в гости и говорит: «Пробивайся в ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья. — Прим. SPORT.TUT.BY), мы ждем тебя в Айдахо».

«Если бы у белорусских тренеров были дома, как у Патрика Руа, они бы тоже приглашали в гости»

Нападающий гродненского «Немана» Михаил Стефанович отыграл за «Рампар де Квебек» в QMJHL (Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. — Прим. SPORT.TUT.BY) три года — с 2007 по 2010.

Первый год хоккеист жил в семье легендарного хоккеиста и по совместительству тренера его команды — Патрика Руа.

— Накануне переезда был мандраж — советовался с Сергеем Костицыным, который на тот момент уже играл в НХЛ, расспрашивал его о Северной Америке и жизни в семьях. Агент договорился, что первый год я останусь в семье Руа, чтобы быстрее адаптироваться. До меня у него жили многие хоккеисты — тот же Александр Радулов. Знал, что у Патрика будет хороший дом, в котором не соскучишься.

Михаил Стефанович, которому на тот момент было всего 17, тосковал по дому и поначалу даже боролся с депрессивным состоянием.



Фото: ХК «Неман»

— Отец пробыл со мной в Квебеке две недели, помог устроиться на новом месте и улетел в Беларусь. Не хватало общения — не мог даже созвониться с близкими, потому что они шли спать, когда я только просыпался.

В семье Руа, помимо Михаила, было еще два родных сына тренера, которые тоже играли за «Рампар де Квебек».

— Мне приходилось непросто, потому что в Квебеке все общаются на французском — парни знали английский, но переходили только, если я что-то спрашивал. Мы вместе ездили в школу — они посещали свои уроки, а я — трехчасовые занятия по иностранному.

Белорус рассказывает, что не был с легендарным Руа в слишком близких отношениях, чтобы называть его папой или другом, но в нужный момент получал от канадца поддержку и советы.

— Могли вместе посмотреть телевизор, поболтать за ужином, но никто не пытался меня учить. Семья создала отличные условия — выделила мне отдельную ванную и спальню. В доме была комната, отведенная под кинотеатр, игровая, где «резались» в приставку, снукер и покер. Пару раз Патрик приглашал всю команду повеселиться у него дома. Думаю, если бы у кого-то из белорусских тренеров был такой дом, тоже приглашали бы хоккеистов в гости.

В доме Руа работала прислуга — повар, личный шофер, уборщица. Они заботились о комфортных условиях для хозяев и белоруса.



Reuters

— Я, конечно, не раздавал им приказы, но мог высказывать пожелания — не класть в мою порцию лук, не добавлять овощи, которые не люблю. Жизнь в доме Патрика на самом деле не слишком отличалась от двух других семей, к которым я переехал позже, — разве что мясо было получше и выбор продуктов побольше. Любимое блюдо, которое открыл для себя в Канаде, — картошка фри с соусом и сыром.

Семьи стараются обеспечить гостей всем необходимым, чтобы и на следующий год получить право принять игрока — для канадцев это не только интересный опыт, но и налоговые льготы.

— Они приходят на все матчи, поддерживают команду, решают вопросы по питанию и жилью. В юниорских лигах очень небольшие зарплаты — хватает на редкие походы в кафе или чипсы с колой. Отложить на крупную покупку точно не получится — в неделю получал около 100 долларов.

«В Рождество играли в „Тайного Санту“, а на День благодарения запекали утку»

Нападающий «Немана» застал празднование Рождества и Дня благодарения в настоящих североамериканских традициях.

— Мы играли в «Тайного Санту»: вытягивали имена кого-то из членов семьи и должны были купить подарок в пределах 10 долларов. Сумма небольшая, поэтому выбирали обычно что-то шуточное, например, связанное с кличками. На День благодарения запекали утку и просто мило общались за столом.

В свободные вечера игроки регулярно собирались вместе и участвовали в ивентах с болельщиками:

— Любили покататься с командой на снежных горках, сходить в боулинг или на картинг. Раз в сезон участвовали с фанатами в массовых катаниях — после матча они переобувались в коньки и выезжали к нам.



Фото: ХК «Неман»

Михаил рассказывает, что в Канаде атмосфера хоккея царит не только в дни матчей — с телевизоров и радио постоянно доносятся хоккейные темы, повсюду развешаны баннеры и афиши игр.

— В Гродно есть одна вывеска около дворца и пару плакатиков по городу — на этом все. Канадцы же постоянно в теме хоккея: смотрят игры по тв, слушают радиопрограммы.

Пожалуй, главный урок, который Стефанович вынес для себя в Квебеке, — это ответственное отношение к работе и даже самоподготовке.

— Там все основано на доверии: никто не стоит над душой и не контролирует, как игрок выполняет упражнение. Летом парни отдыхают недели две и возвращаются к индивидуальной работе. А у нас после месяца релакса все начинают заниматься в общей группе. Когда слышу разговоры, что хорошо бы нам ввести трехмесячный отпуск, думаю, что потом пришлось бы строить хоккейную команду заново.