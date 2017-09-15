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На юге Британии на артиллерийской позиции времен Второй мировой войны откопали спорткар
Британские археологи обнаружили на артиллерийской позиции времен Второй мировой войны останки родстера MG J2 образца 1932 года. Об этом говорится в сообщении частной компании
Автомобиль был найден на территории бывшего Королевского артиллерийского училища, располагавшегося неподалеку от городка Ларкхилл на Солсбери-Плейн (на этой же равнине находится и знаменитый Стоунхендж).
Как уточняет
В Wessex Archaeology выяснили, что найденный MG J2 использовался в училище вплоть до 1960-х. Видимо, автомобиль был припаркован рядом со старой артиллерийской позицией и ремонтировался, так как двигатель и некоторые другие элементы были найдены рядом с машиной. Почему родстер бросили в таком состоянии, не уточняется.
Всего было выпущено 2083 экземпляра MG J2. В 1930-х автомобиль стоил 199 фунтов стерлингов. Для сравнения, средняя зарплата в то время составляла 200 фунтов.
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Автомобиль был найден на территории бывшего Королевского артиллерийского училища, располагавшегося неподалеку от городка Ларкхилл на Солсбери-Плейн (на этой же...
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