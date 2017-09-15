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На юге Британии на артиллерийской позиции времен Второй мировой войны откопали спорткар

16.09.2017 16:15 — Разное | Tut.by  
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Британские археологи обнаружили на артиллерийской позиции времен Второй мировой войны останки родстера MG J2 образца 1932 года. Об этом говорится в сообщении частной компании Wessex Archaeology, занимающейся археологическими раскопками.


Фото: wessexarch.co.uk

Автомобиль был найден на территории бывшего Королевского артиллерийского училища, располагавшегося неподалеку от городка Ларкхилл на Солсбери-Плейн (на этой же равнине находится и знаменитый Стоунхендж).

Как уточняет BBC, в Великобритании хотят вновь развивать Ларкхилл — туда планируется передислоцировать войсковые подразделения, которые сейчас находятся в Германии. Перед постройкой нового комплекса были приглашены археологи, которые и нашли автомобиль.


Так выглядел MG J2 1932 года. Фото с сайта adamsviews.net

В Wessex Archaeology выяснили, что найденный MG J2 использовался в училище вплоть до 1960-х. Видимо, автомобиль был припаркован рядом со старой артиллерийской позицией и ремонтировался, так как двигатель и некоторые другие элементы были найдены рядом с машиной. Почему родстер бросили в таком состоянии, не уточняется.

Всего было выпущено 2083 экземпляра MG J2. В 1930-х автомобиль стоил 199 фунтов стерлингов. Для сравнения, средняя зарплата в то время составляла 200 фунтов.

 
 
Ссылка на источник 49
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