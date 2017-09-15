Беларусь лидирует после 2 дней матча со Швейцарией за выход в мировую группу Кубка Дэвиса

Белорусские теннисисты по итогам второго дня вышли вперед в матче со Швейцарией за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса. Соперники встречаются в швейцарском городе Биль.



Максим Мирный. Фото Дениса Костюченко.

В субботу, 16 сентября, состоялся парный поединок, в котором белорусы Максим Мирный (№ 55 парного рейтинга ATP) и Андрей Василевский (№ 65) взяли верх над швейцарцами Адрианом Бодмером (№ 427) и Лукой Маргароли (№ 146) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут, при этом все три сета вышли напряженными и завершились лишь на тай-брейках.

После первого дня в противостоянии Швейцарии и Беларуси счет был равный.

Открывала матч 15 сентября встреча 2-го номера белорусской команды Ярослава Шило (№ 390 в рейтинге ATP) и лидера швейцарцев Хенри Лааксонена (№ 115). Белорус обыграл превосходящего его в рейтинге соперника в трех сетах — 6:4, 6:2, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 1 час 44 минуты.



Ярослав Шило. Фото: tennis.by

Во втором пятничном поединке белорусский теннисист Дмитрий Жирмонт (№ 333 рейтинга ATP) проиграл 2-й ракетке швейцарской дружины Марко Кьюдинелли (№ 262) — 3:6, 6:4, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. При этом в третьем сете Жирмонт получил повреждение, из-за которого испытывал дискомфорт в оставшееся время поединка.



Марко Кьюдинелли и Дмитрий Жирмонт. Фото: tennis.by

В заключительный день, 17 сентября, встретятся Хенри Лааксонен и Дмитрий Жирмонт, а также Марко Кьюдинелли и Ярослав Шило.

Капитаны команд имеют право вносить изменения не позже чем за час до игры.

Победитель матча Швейцария — Беларусь получит путевку в Мировую группу Кубка Дэвиса.



Сборная Беларуси на матч против Швейцарии. Фото: tennis.by

Отметим, что у команды Беларуси из-за травм в Швейцарии не смогли сыграть теннисисты, располагающиеся на более высоких позициях в мировом рейтинге — Егор Герасимов (№ 126), Илья Ивашко (№ 221) и Владимир Игнатик (№ 160).

Швейцарцы также выступают без своих ведущих мастеров — легендарного Роджера Федерера (№ 2 мирового рейтинга) и Стэна Вавринки (№ 8).

Ранее сборные Беларуси и Швейцарии встречались дважды, оба раза успех был на стороне швейцарцев. В 2000 году в матче Мировой группы в Санкт-Галлене хозяева корта во главе с легендарным Роджером Федерером были сильнее со счетом 5:0, а в 2008-м в Минске они выиграли с результатом 4:1.

В рейтинге Кубка Дэвиса сборная Беларуси занимает 24-е место, команда Швейцарии находится на 6-й позиции.

Прошлый раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением в розыгрыше Кубка Дэвиса является выход в полуфинал в 2004 году.