Генсек БФБ прокомментировал информацию о переходе белорусской биатлонистки под украинский флаг

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский на официальном сайте БФБ прокомментировал информацию о выступлении в открытом чемпионате Германии и возможный переход двукратной золотой медалистки юниорского ЧМ-2015 Дарьи Блашко под украинский флаг.



Дарья Блашко. Фото: biathlon.by

— В последнее время в ОО «Белорусская федерация биатлона» поступают не единичные обращения от представителей средств массовой информации по поводу информации о возможном переходе спортсменки Блашко Дарьи.

Отмечу, что в информационную политику федерации не входит практика комментировать неподтвержденные данные или слухи.

До настоящего времени в ОО «Белорусская федерация биатлона» не поступало каких-либо официальных документов, обращений или просьб по данному вопросу.

Существует цивилизованная процедура перехода спортсменов и тренеров национальных команд в Республике Беларусь и других странах, которая подразумевает официальное обращение заинтересованных соответствующих федераций и организаций с просьбами такого рода и их аргументацией. По факту поступления такого заявления происходит обращение документов, причин и обоснований возможного перехода для последующего принятия согласованного решения.

Что касается выступления Блашко на летнем чемпионате Германии, комментарии по этому поводу БФБ опубликует в ближайшее время, после уточнения ситуации, — сказал Анатолий Стромский.

По информации SPORT.TUT.BY, Дарья Блашко перебралась в Украину вместе со своим личным тренером Владимиром Махлаевым, поскольку спортсменка и ее тренер не смогли договориться о модели и условиях подготовки со штабом сборной Беларуси.

Летом Дарья Блашко трудилась на тренировочных сборах с украинской командой.

По правилам Международного союза биатлонистов, при переходе под другой флаг спортсмен должен выдержать двухлетний карантин прежде, чем получить право представлять новую страну. Однако если федерации договорятся, то срок карантина может быть сокращен на один год или даже аннулирован.

Предыдущий раз Дарья Блашко выступала за Беларусь 12 марта 2017 года на Кубке IBU в эстонском Отепяя.

По информации Биатлон online , срок карантина Дарьи Блашко составит 1 год. Если это так, то Блашко не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но получит право стартовать под украинским флагом в середине марта 2018 года — то есть в конце предстоящего сезона.

Дарья Блашко на юниорском (U19) чемпионате мира 2015 года в Раубичах завоевала две золотые медали (в спринте и эстафете), а по итогам юниорского Кубка IBU в сезоне-2015/16 выиграла большой Хрустальный глобус.

В Кубке мира лучший результат Дарьи Блашко — 48-е место в спринте в канадском Кэнморе в сезоне-2015/16. В Кубке IBU самым высоким достижением является 6-е место в индивидуальной гонке в немецком Арбере в сезоне-2016/17.

В общем зачете Кубка IBU сезона-2016/17 Дарья Блашко заняла 23-е место.