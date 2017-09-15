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ЦСКА под управлением Гончаренко одержал шестую победу со старта чемпионата России

16.09.2017 18:49 — Разное | Tut.by  
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Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского специалиста Виктора Гончаренко одержали шестую победу в премьер-лиге нынешнего чемпионата России.

В домашнем поединке на поле «ВЭБ Арены» в Москве армейцы взяли верх над «Ростовом», наставником которого является белорус Леонид Кучук.

ЦСКА — «Ростов» — 2:0

Голы: 1:0 — Березуцкий (30, пас — Витиньо), 2:0 — Витиньо (68, пас — Дзагоев).

Удары: 11−8.

Удары в створ ворот: 7−4.

Угловые: 5−3.

Владение мячом: 52%-48%.

Предупреждения: Головин (56) — Юсупов (39), Гацкан (57).

Видео: Sport Video

Москвичи открыли счет на исходе получаса игры, когда подачу Витиньо со штрафного ударом головой замкнул Василий Березуцкий.

Во втором тайме уже сам Витиньо из-под исландского защитника гостей Сверрира Ингасона поразил цель, на углу вратарской получив тонкий разрезающий пас от выдержавшего мастерскую паузу Алана Дзагоева.

Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев провел на поле весь матч.

С 19 очками после 10 матчей (6 побед, 1 ничья, 3 поражения; разница мячей 14−9) московский ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице. Впереди питерский «Зенит» — 21 очко (9 матчей) и московский «Локомотив» — 20 (9).

 
 
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ЦСКА под управлением белорусского специалиста Виктора Гончаренко одержал шестую победу в премьер-лиге нынешнего чемпионата России.

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