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Байкер, закрывавший мотосезон, попал в ДТП. Очевидцы утверждают, что ему оторвало часть ноги

16.09.2017 19:10 — Разное | Tut.by  
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Мотоциклист, ехавший в колонне на закрытии байксезона, попал в ДТП. По словам очевидцев, ему оторвало часть ноги. Мужчину госпитализировали. Факт ДТП подтвердили в ГАИ, однако о характере травмы пока говорить не берутся.

По сведениям ГАИ Минской области, ДТП произошло на М2 около полудня. 49-летний минчанин ехал на Honda и из-за неправильно выбранного расположения допустил столкновение с ехавшим впереди байкером. После чего опрокинулся.

— Пока мы не можем сказать о том, какие именно травмы получил байкер, — сообщили в ГАИ Минской области. — Проводим проверку по этой аварии.

По данным очевидцев, мужчина лежал на проезжей части и не шевелился. Многие говорят, что ему оторвало стопу. На место выехала скорая. Байкера госпитализировали.

 
 
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Один из мотоциклистов, который ехал в колонне байкеров, получил телесные повреждения.

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