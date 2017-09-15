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"Хочу дождаться, когда правнучки замуж будут выходить". Легендарному Александру Медведю - 80 лет
Трижды олимпийский чемпион. Семикратный чемпион мира. Лучший борец вольного стиля и лучший спортсмен Беларуси в ХХ столетии. Все это о самом титулованном и, пожалуй, известном белорусском спортсмене Александре Медведе.
«Всех боев и побед не вспомнить и не перечесть — их около тысячи. Я выскочил как чертик из табакерки — худой, легкий по тем меркам — 93 кг», — рассказал
16 сентября Александру Васильевичу исполнилось 80 лет. Но, говорит, сидеть на крыльце и наблюдать за жизнью, — это и сегодня не про него.
— Хотя с палочкой в последнее время, но постоянно в движении. По крайней мере, регулярно в Стайках, где встречаюсь с молодежью. Ежегодно там проводим юношеские соревнования в 8 категориях «Медвежонок». Как раз в сентябре приедут до полутысячи юношей и девушек из разных стран — от США с Израилем до Турции с Ираном.
Проводится в нашей стране и Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя.
Сам спортсмен признается, что зная, каким трудом и потом достанутся медали и звания, второй раз уже бы не согласился пройти этот путь.
— Честно признаюсь — НЕТ! Слишком трудный путь. У меня сын Алексей также занимался борьбой, стал чемпионом мира и … отказался заниматься дальше — отец, мол, таким как ты не стану, а фамилию портить не стоит (смеется). А иногда думаю: какая разница что 7 раз чемпион, три Олимпиады — а пенсия одна и та же…
К слову, получает самый известный и титулованный спортсмен Беларуси пенсию в 130 рублей.
— Нормально — на лекарства, хотя и не все, хватает. Писал наверх заявления — молчат. Но в юбилей не будем об этом…
И хотя родился в Украине, называет себя белорусским чемпионом.
— Да! Я люблю Беларусь. Меня приглашали снова в Украину — не поехал. (…) С охоты с Витебщины возвращаюсь — от пейзажей вокруг сижу и балдею!
А о своей мечте говорит так:
— Дождаться, когда правнучки будут замуж выходить! И я дальше буду бороться за жизнь — ходить в бассейн, встречаться и помогать молодежи, играть в любимый бильярд. Ездить на охоту, за которой, правда, сейчас наблюдаю с табуретки. Обо мне на соревнованиях говорили — «Медведь из берлоги вышел!» Отвечал — медведь, но без шерсти. Все-таки прекраснейшее жизнь прошла …
Торжественная церемония чествования с 80-летием трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина Минска прошла сегодня в столице. Александру Медведю вручили медаль Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги» и специальную награду Международного олимпийского комитета и поздравление от президента МОК Томаса Баха.
С юбилеем Александра Медведя поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко.
— На протяжении всей трудовой деятельности Вы были тесно связаны со спортом высших достижений и внесли огромный вклад в развитие вольной борьбы, прославили нашу Родину на международной арене, став трехкратным олимпийским чемпионом, — говорится в поздравлении.
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Трижды олимпийский чемпион. Семикратный чемпион мира. Лучший борец вольного стиля и лучший спортсмен Беларуси в ХХ столетии.
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