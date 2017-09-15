Трижды олимпийский чемпион. Семикратный чемпион мира. Лучший борец вольного стиля и лучший спортсмен Беларуси в ХХ столетии. Все это о самом титулованном и, пожалуй, известном белорусском спортсмене Александре Медведе.



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«Всех боев и побед не вспомнить и не перечесть — их около тысячи. Я выскочил как чертик из табакерки — худой, легкий по тем меркам — 93 кг», — рассказал в интервью «Радыё Рацыя» спортсмен.

16 сентября Александру Васильевичу исполнилось 80 лет. Но, говорит, сидеть на крыльце и наблюдать за жизнью, — это и сегодня не про него.

— Хотя с палочкой в последнее время, но постоянно в движении. По крайней мере, регулярно в Стайках, где встречаюсь с молодежью. Ежегодно там проводим юношеские соревнования в 8 категориях «Медвежонок». Как раз в сентябре приедут до полутысячи юношей и девушек из разных стран — от США с Израилем до Турции с Ираном.

Проводится в нашей стране и Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя.

Сам спортсмен признается, что зная, каким трудом и потом достанутся медали и звания, второй раз уже бы не согласился пройти этот путь.

— Честно признаюсь — НЕТ! Слишком трудный путь. У меня сын Алексей также занимался борьбой, стал чемпионом мира и … отказался заниматься дальше — отец, мол, таким как ты не стану, а фамилию портить не стоит (смеется). А иногда думаю: какая разница что 7 раз чемпион, три Олимпиады — а пенсия одна и та же…

К слову, получает самый известный и титулованный спортсмен Беларуси пенсию в 130 рублей.

— Нормально — на лекарства, хотя и не все, хватает. Писал наверх заявления — молчат. Но в юбилей не будем об этом…

И хотя родился в Украине, называет себя белорусским чемпионом.

— Да! Я люблю Беларусь. Меня приглашали снова в Украину — не поехал. (…) С охоты с Витебщины возвращаюсь — от пейзажей вокруг сижу и балдею!

А о своей мечте говорит так:

— Дождаться, когда правнучки будут замуж выходить! И я дальше буду бороться за жизнь — ходить в бассейн, встречаться и помогать молодежи, играть в любимый бильярд. Ездить на охоту, за которой, правда, сейчас наблюдаю с табуретки. Обо мне на соревнованиях говорили — «Медведь из берлоги вышел!» Отвечал — медведь, но без шерсти. Все-таки прекраснейшее жизнь прошла …

Торжественная церемония чествования с 80-летием трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина Минска прошла сегодня в столице. Александру Медведю вручили медаль Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги» и специальную награду Международного олимпийского комитета и поздравление от президента МОК Томаса Баха.





С юбилеем Александра Медведя поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

— На протяжении всей трудовой деятельности Вы были тесно связаны со спортом высших достижений и внесли огромный вклад в развитие вольной борьбы, прославили нашу Родину на международной арене, став трехкратным олимпийским чемпионом, — говорится в поздравлении.

Александр Медведь — трехкратный олимпийский чемпион, победитель XVIII Олимпиады в Токио, XIX Олимпиады в Мехико и XX Олимпиады в Мюнхене. Выступал в разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной). Он является семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, девятикратным чемпионом СССР, трехкратным победителем Спартакиад народов СССР. Заслуженный мастер спорта и тренер БССР и СССР, заслуженный деятель физической культуры БССР. C 1964 года Александр Медведь не пропустил ни одних летних Олимпийских игр, сначала принимая в них участие как спортсмен, затем как тренер и судья, а потом и как вице-президент НОК. Долгие годы занимал пост вице-президента НОК Республики Беларусь, руководил Белорусской федерацией борьбы. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак Почета, специальным призом ЮНЕСКО «За благородство в спорте», удостоен серебряного ордена Международного олимпийского комитета, а также награжден Золотым орденом и Золотой ветвью Международной федерации ассоциированных стилей, признавшей его лучшим борцом вольного стиля ХХ века. В 2005 году Александр Медведь назван лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.