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Видеофакт: гала-концерт "Хоровое вече" у Национальной библиотеки
16.09.2017 19:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Заключительный концерт общереспубликанской акции "Хоровое вече" прошел в субботу у здания Национальной библиотеки в белорусской столице.
Участниками акции выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.
В концерте, который начался в 16:00, приняли участие все профессиональные хоровые коллективы Беларуси, любительские коллективы всех областей республики, детские хоровые коллективы музыкальных школ, школ искусств, гимназий, общеобразовательных и высших учебных заведений — всего более 2 тысяч участников.
© Sputnik / Виктор Толочко
Гала-концерт акции "Хоровое вече" у Национальной библиотеки
Аккомпанировал участникам акции симфонический оркестр Национальной государственной телерадиокомпании и баянный ансамбль Белорусской государственной академии музыки.
Смотрите на видео Sputnik, как проходила самая масштабная хоровая акция в белорусской столице.
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Профессиональные хоры, любительские коллективы и хоры из школ и гимназий пели в субботу у Национальной библиотеки в Минске. Смотрите на видео Sputnik, как проходила...
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