Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь отмечает 80-летний юбилей

Легендарный борец Александр Медведь отмечает 16 сентября свой 80-летний юбилей.



Фото: НОК Беларуси

В субботу в здании минской городской Ратуши трехкратному олимпийскому чемпиону была вручена медаль НОКа Беларуси «За выдающиеся заслуги», почетная награда Международного олимпийского комитета и поздавление от президента МОК Томаса Баха.

Как отмечает БЕЛТА , в церемонии чествования знаменитого борца приняли участие глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, министр спорта и туризма Александр Шамко, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы России Александр Карелин, послы России (Александр Суриков) и Казахстана (Ергали Булегенов) в Беларуси.

За свою карьеру Александр Медведь трижды становился олимпийским чемпионом (1964, 1968, 1972), причем всякий раз — в разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной).



Кадр из программы « Наши » на «Беларусь 1»

Александр Медведь также 7 раз становился чемпионом мира (1962, 1963, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971), четырежды — чемпионом Европы (1966, 1968, 1971, 1972). В чемпионатах СССР ему не было равных с 1961 по 1970 год.

На церемонии открытия Олимпиады-1972 в Мюнхене Александр Медведь нес флаг СССР. В 2001 году признан лучшим спортсменом Беларуси ХХ века.

В 2004 году на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах нес флаг Беларуси.

В 2005 году был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал славы Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA).

Александр Медведь возглавлял Белорусскую федерацию борьбы со времени ее основания в 1992 году и до декабря 2008 года, когда его сменил руководитель холдинга «Трайпл» Юрий Чиж.

Александр Медведь также был вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

С 1970 года в Беларуси проводится традиционный международный турнир по вольной борьбе на призы Александра Медведя. В эти выходные состязание, которое носит нынче статус Гран-при, проходит уже в 47-й раз.