На поле возле трассы М10 в Ивановском районе фигуры из соломенных цилиндров приглашают гостей города на районные дожинки. Праздник тружеников села должен был пройти здесь сегодня, 16 сентября, но его отменили в знак траура по жертвам аварии, которая произошла накануне на железнодорожном переезде вблизи агрогородка Бродница. А уже в воскресенье, 17 сентября, вся деревня Рыловичи будет хоронить четырех человек: двух деток, одного подростка и молодого парня.



На месте аварии положили венок и мягкие игрушки в память о жертвах ДТП

В субботу маленькая деревня Рыловичи скорбит. Трагедия, которая унесла жизни четырех человек, затронула каждый двор. Здесь все друг другу либо близкие друзья, либо родственники.

Как рассказал TUT.BY двоюродный брат погибшего водителя Mercedes Максим, вечером в пятницу 22-летний Александр решил отвезти своих племянников на поле недалеко от Рыловичей, где в тот момент работала их бабушка. Это были дети его родной сестры: мальчику было два годика, девочке — три. Дети запрыгнули в машину — и они поехали. За компанию в салон заскочили 4-летняя соседская Алеся — подружка племянников — и 16-летний дальний родственник водителя.

По дороге они подобрали 15-летнего Николая. Подросток в тот день приехал к родителям в родную деревню из Дрогичина, где учился, и решил навестить свою сестру, которая учится в Пинске.

— Коля попросил их подвезти до станции. Они его и взяли, — рассказал TUT.BY дядя маленькой Алеси Алексей.

От Рыловичей до железнодорожной остановки «Юхновичи» примерно 5 минут пути. Местные говорят, что Александр спешил — боялся, что Коля опоздает на поезд. Из Рыловичей бусик доехал до Бродницы. Здесь водитель должен был подобрать односельчанина, который возвращался с работы в агрогородке, и подвезти его до дома. Однако мужчина задержался буквально на несколько минут — его не стали ждать, решив забрать на обратном пути.

— И он жив остался. А с другой стороны, если бы подождали, то не попали бы под поезд, — рассуждает о судьбе житель Рыловичей Александр Иванович.



По словам очевидцев аварии, светофор был исправен

Для того, чтобы доехать до станции, водителю необходимо было проехать через железнодорожные пути, заехать в деревню Юхновичи, затем повернуть налево и проехать в районе 800 метров прямо.

Время поджимало.

В 19.07 на станцию «Юхновичи» прибыли два дизельных поезда. Один — сообщением «Лунинец-Брест», он стоял ровно минуту и отправлялся в 19.08 в направлении Иваново. Второй — на который и опаздывал 15-летний Николай — сообщением «Брест-Лунинец». Этот состав стоял три минуты и отправлялся в сторону Пинска в 19.10.

По словам местных жителей и двоюродного брата водителя, когда Mercedes приближался к железнодорожным путям, Александр увидел, как впереди проезжает состав «Лунинец-Брест». То есть до отправления поезда на Пинск оставалось немногим более одной минуты. Очевидцы рассказали TUT.BY, что светофор был исправен — горел красный. Александр, видимо, решив успеть проскочить, не остановился перед железнодорожным переездом, а, заметив, что первый поезд проехал, поехал через пути.

Жители деревни Рыловичи со ссылкой на очевидцев трагедии говорят, что машинист локомотива и сигналил, и тормозил — но было поздно.

— Дизель проехал в сторону Бреста. Он (водитель) решил проскочить, а там ехал локомотив. Он (локомотив) ведь не то чтобы по расписанию всегда ходит. А в тот день шел. Я так думаю, что он (Александр) чисто машинально поехал. Там ведь светофор после проезда поезда звенит какое-то время. Он подумал, что уже все, поехал, а тут раз…, — предполагает Александр Иванович.

Эту же версию развития событий AUTO.TUT.BY неофициально подтвердил источник в правоохранительных органах.



Ориентировочная визуализация обстоятельств аварии

Рассуждая о причинах трагедии, жители деревни часто употребляют «если бы». Если бы Александр не поехал на красный, если бы вовремя заметил локомотив — видимость позволяла, если бы не опаздывали на дизель. Однако все сходятся в одном: трагедии можно было бы избежать, если бы железнодорожный переезд был оборудован не только светофором, но и шлагбаумом.

— Раньше там шлагбаум был. Его лет 10 назад не стало. Авария была — поезд сошел с рельс и снес шлагбаум. Его после этого и не сделали. (…) Был бы шлагбаум, он (Александр) бы не поехал, — сетует Александр Иванович.



После столкновения с локомотивом, бус съехал в кювет. На фото — место съезда и падения автомобиля

Пострадавших перевезли в Брест

В результате ДТП на месте погибли 22-летний водитель, его 16-летний дальний родственник и двое племянников: 3-летняя девочка и 2-летний мальчик. 15-летнего Николая и 4-летнюю Алесю медики увезли в Ивановскую районную больницу. По словам дяди девочки, после аварии она была в сознании.

Ночью Алесю перевезли в Брестскую детскую областную больницу, а Николая 16 сентября медики транспортировали в реанимационное отделение Брестской областной больницы. По данным TUT.BY, подросток в коме.

Погибший Александр в деревне был на хорошем счету. Не пил, работал трактористом в колхозе, жил в доме с мамой.



Движение на данном участке интенсивное: только пассажирские поезда пересекают железнодорожный переезд почти каждый час

На месте происшествия работали милиция, следователи из Минска, Бреста, криминалисты, эксперты, прокуроры, сотрудники МЧС и ГАИ.

«По инициативе УСК по Брестской области родителям погибших детей оказывается психологическая помощь специалистами Ивановского райисполкома», — сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть четверых человек.