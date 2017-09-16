16 сентября прошли матчи 4-го тура экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. В центральном поединке дня чемпион страны гродненский «Неман» в драматичной встрече в серии буллитов уступил дома бронзовому призеру «Гомелю».



Фото: ХК «Неман-Гродно»

«Неман» — «Гомель» — 4:5 Б (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 0:1)

16 сентября. Гродно. Ледовый дворец. 1003 зрителя (вместимость — 2500).

Судьи: А. Запольский (Брест), В. Наливайко, В. Зинченко (оба — Минск), А. Лабзов (Витебск).

«Неман»: Трус (50.21−51.23, 58.34−59.38); Бадун — Коршунов (капитан), С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Дорофеев — Хоромандо, Лисичкин — Пасют — Стефанович; Метлюк — Еронов, Жидких — Богдановский — Клименко; Левша — Ремезов — Полицинский; Марченко.

«Гомель»: Бобарико; Заламай — Шведов, Ревенко — А. Колосов — Брахманис (капитан); Голубич — Горанин, Егоров — К. Брикун — Мусиенко; Сырей — Дурнов, Соломонов — Семочкин — П. Волчек; Сачивко — Прус, Скоренов — Сусло — Хузеев.

Шайбы: 0:1 — Семочкин (33.19), 1:1 — Левша (Дорофеев, Полицинский, 36.40), 2:1 — Стефанович (Хоромандо, Лисичкин, 38.33), 2:2 — К. Брикун (Мусиенко, Горанин, 42.12), 2:3 — Брахманис (А.Колосов, Ревенко, 42.28), 2:4 — Дурнов (Соломонов, Семочкин, 45.00, в большинстве), 3:4 — Богдановский (Жидких, 51.23, 6 на 5), 4:4 — Коршунов (59.38, 6 на 5), 4:5 — Ревенко (решающий послематчевый буллит).

Послематчевые буллиты: Левша — 0:0, Брахманис — 0:0, Боярчук — 0:0, Ревенко — 0:1, Стефанович — 0:1, Егоров — 0:1, Богдановский — 0:1, Заламай — 0:2.

Броски: 33−18 (7−6, 8−6, 14−6, 4−0).

Штраф: 8−8.

Лучшие игроки матча: Стефанович — Бобарико, Брахманис.

Команды поочередно лидировали в счете. Особенно драматичным выдался третий период. На 42-й минуте в течение 16 секунд гомельчане успели не только отыграться, но и выйти вперед. А вскоре гости и вовсе довели свой перевес до двух голов (4:2).

Но «Неман» вовсе не собирался складывать оружие и пошел ва-банк, более чем за 9 с половиной минут до конца третьего периода заменив вратаря дополнительным полевым хоккеистом. И риск оправдался: штурм увенчался голом Константина Богдановского.

За полторы минуты до сирены «Неман» снова снял своего вратаря, и снова это принесло плоды — капитан гродненской дружины Андрей Коршунов сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Дополнительная пятиминутка прошла с преимуществом «Немана», тем более что в рядах гомельчан случилось удаление Александра Семочкина. Но счет остался неизменным, и дело дошло до буллитной перестрелки. В ней успешнее оказались гости.

«Неман» же потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате страны.

Из других матчей 4-го тура отметим вторую подряд победу молодежной сборной Беларуси, которая разгромила «Брест».

А в Новополоцке упорное сопротивление одному из фаворитов, солигорскому «Шахтеру», оказал местный «Химик», проигравший лишь в буллитной перестрелке.

Беларусь U20 — «Брест» — 7:2 (2:0, 3:1, 2:1).

«Химик» (Новополоцк) — «Шахтер-Солигорск» — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1).

«Витебск» — «Юность-Минск» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

«Динамо-Молодечно» — «Могилев» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

«Лида» — «Металлург-Жлобин» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).



Фото: hockey.by

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