Председатель футбольного клуба «Слуцк» Олег Караневский, в начале сентября задержанный в Минске в момент получения взятки, покинул свой пост. Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.



Олег Караневский. Фото: Алесь Достанко, Kurjer.info

«Администрация, тренерский штаб и игроки благодарят Олега Николаевича за долгие годы плодотворной работы в нашей команде. За время, когда клуб находился под его руководством, мы смогли проделать большой путь от чемпионата области до высшей лиги и стать той командой, которую вы привыкли видеть», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Отметим, что сумма взятки, которую получил председатель футбольного клуба «Слуцк» Олег Караневский, составила 2700 белорусский рублей. При этом взятка не связана со спортивной частью. Директор коммерческой организации хотел, чтобы Караневский поспособствовал победе компании в процедуре закупки.

В отношении председателя футбольного клуба возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь.