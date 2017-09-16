|
Глубокое декольте в свои 48: Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца
«Harper's Bazaar» — первый в мире журнал о моде. Его начали издавать в США в далеком 1867 году. В этом году журнал отмечает важную дату — 150 лет с даты основания, и для октябрьской обложки
Дженнифер Энистон наиболее известна белорусскому зрителю по роли Рейчел Грин в сериале 1990-х «Друзья», за которую она была удостоена премий «Золотой глобус» и «Эмми». В фотосессия для журнала 48-летняя актриса примерила струящиеся наряды с глубоким декольте, продемонстрировав отличную фигуру.
В интервью журналу Дженнифер
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дженнифер Энистон украсила обложку октябрьского Harper's Bazaar
|
Архив (Разное)
Комментарии