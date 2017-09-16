Глубокое декольте в свои 48: Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца

«Harper's Bazaar» — первый в мире журнал о моде. Его начали издавать в США в далеком 1867 году. В этом году журнал отмечает важную дату — 150 лет с даты основания, и для октябрьской обложки пригласили королеву «черной комедии» Дженнифер Энистон.



harpersbazaar.com

Дженнифер Энистон наиболее известна белорусскому зрителю по роли Рейчел Грин в сериале 1990-х «Друзья», за которую она была удостоена премий «Золотой глобус» и «Эмми». В фотосессия для журнала 48-летняя актриса примерила струящиеся наряды с глубоким декольте, продемонстрировав отличную фигуру.



harpersbazaar.com



harpersbazaar.com



harpersbazaar.com

В интервью журналу Дженнифер рассказала, что ее возлюбленный Джастин Тарту сделал ей предложение, и что ее самая большая мечта — это открыть собственный салон красоты и здоровья:"Я представляю красивое пространство с косметологами, занятиями медитацией, спортивными программами и кафе, в котором будут готовить полезные и вкусные блюда, чтобы не лишать себя радости в жизни".



harpersbazaar.com



harpersbazaar.com