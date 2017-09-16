5 творческих дуэтов, которые принесли их участникам славу и богатство

Творческие разногласия могут стать причиной для распада коллектива, группы или срыва проекта. Часто талантливые люди не могут ужиться вместе, но случается, что сотворчество помогает раскрыться талантам и приносит удивительные плоды.

Ларри и Энди Вачовски



Фото: www.woman.ru

Известность братьям, а теперь уже сестрам Вачовски, принесла легендарная трилогия «Матрица». Братья Вачовски с детства тяготели к творчеству, однако полностью окончить свое образование так и не смогли. До начала карьеры в кино братья занимались строительным бизнесом, даже работали плотниками, рисуя в свободное время комиксы и постоянно работая над своим будущим шедевром. Помимо «Мартицы» в арсенале братьев есть немало интересных киноработ.

Братья Стругацкие



Фото: www.joinfo.ua

Культовый дуэт Аркадия и Бориса Стругацких обрел популярность очень быстро, буквально сразу же после выхода в свет первых научно-фантастических рассказов. Их произведения отличались от всей остальной фантастики наличием психологической линии, прорисовкой характеров героев. Мир братьев Стругацких захватывал практически каждого, кто с ним знакомился. Трудно было бы найти в Советском Союзе более популярных писателей. На счету этого дуэта более 320 изданий их произведений в 27 странах мира. Когда Аркадий Натанович скончался в 1991 году, Борис Натанович все еще продолжал писать, однако, по его словам, он «продолжил пилить толстое бревно литературы двуручной пилой, но без напарника».

Доменико Дольче и Стефано Габбана



www.kubanvseti.ru

Они познакомились в начале 80-х, когда в ателье Стефано Габбана был принят на работу Доменико, только начинавший познавать мир моды. Позже, когда Доменико вернулся с воинской службы, два модельера открыли свою консультационную студию моды.

Всемирная известность пришла к этому дуэту после появления певицы Мадонны в корсете от Dolce & Gabbana.

Кит Ричардс и Мик Джаггер



www.imguol.com

Их дуэт сложился 55 лет назад стараниями продюсера Эндрю Олдэма, который попросту закрыл двух музыкантов на кухне и пообещал не выпускать их до тех пор, пока они не сочинят песню. Как бы там ни было, но благодаря Олдэму появилась первая совместная композиция Ричардса и Джаггера «As Tears Go By». В соавторстве они сочинили более ста композиций. Они даже придумали псевдоним для своего дуэта и часто подписывались «Двойняшки Глиммеры».

Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро



Фото: www.nepascene.com

Творческий дуэт Марина Скорсезе и Роберта Де Ниро можно по праву назвать одним из самых успешных в истории в истории кино. С момента выхода фильма «Зеленые улицы» прошло уже 45 лет. Актер и режиссер выпустили вместе 8 картин, которые изменили наши представления о кинематографе. В данном случае можно смело утверждать, что главное не количество, а качество. Ганстерские картины, драмы, триллеры, комедии, в титрах которых стоят обе знаменитые фамилии, смело можно отнести к шедеврам мирового кинематографа.