

Александр Медведь и Андрей Асташевич 16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь награжден медалью Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги», передает корреспондент БЕЛТА.





Высокую награду легендарному атлету вручил первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич. Также Александру Медведю переданы специальная награда Международного олимпийского комитета и поздравительный адрес от президента МОК Томаса Баха.





Торжественная церемония чествования с 80-летием трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина Минска прошла в городской ратуше. На большом экране гостям показали документальный фильм, посвященный знаменитому борцу, было сказано много теплых слов в адрес спортсмена. Александру Медведю вручили подарки от Мингорисполкома, Международного олимпийского комитета, посольств, ведомств, предприятий, учреждений образования, именитых спортсменов.











В мероприятии приняли участие глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, председатель республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» Дмитрий Лукашенко, министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы России Александр Карелин, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ергали Булегенов и др.













«Ваш юбилей — прекрасный повод выразить слова признательности и благодарности, низкий поклон за профессионализм, стремление сделать лучше такой вид спорта, как вольная борьба. Беларусь гордится Вами», — сказала Наталья Кочанова. Глава Администрации зачитала поздравление Президента Беларуси Александру Медведю. Министр спорта и туризма озвучил приветственный адрес от имени вице-премьера Василия Жарко. Почетные гости пожелали спортсмену крепкого здоровья, оптимизма и особо отметили его вклад в развитие молодежного спорта.







Александр Медведь — трехкратный олимпийский чемпион, победитель XVIII Олимпиады в Токио, XIX Олимпиады в Мехико и XX Олимпиады в Мюнхене. Выступал в разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной). Он является семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, девятикратным чемпионом СССР, трехкратным победителем Спартакиад народов СССР. Заслуженный мастер спорта и тренер БССР и СССР, заслуженный деятель физической культуры БССР. C 1964 года Александр Медведь не пропустил ни одних летних Олимпийских игр, сначала принимая в них участие как спортсмен, затем как тренер и судья, а потом и как вице-президент НОК. Долгие годы занимал пост вице-президента НОК Республики Беларусь, руководил Белорусской федерацией борьбы. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак Почета, специальным призом ЮНЕСКО «За благородство в спорте», удостоен серебряного ордена Международного олимпийского комитета, а также награжден Золотым орденом и Золотой ветвью Международной федерации ассоциированных стилей, признавшей его лучшим борцом вольного стиля ХХ века. В 2005 году Александр Медведь назван лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.

В городской ратуше сегодня собрались друзья и коллеги легендарного спортсмена, представители государственных органов и учреждений, общественных организаций, Мингорисполкома. 16−17 сентября в столичном Дворце спорта проводятся соревнования по вольной борьбе на призы Александра Медведя.



Фото Николая Петрова

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