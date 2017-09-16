ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Медведь награжден медалью НОК Беларуси "За выдающиеся заслуги"

17.09.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Медведь и Андрей Асташевич 16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь награжден медалью Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги», передает корреспондент БЕЛТА.


Высокую награду легендарному атлету вручил первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич. Также Александру Медведю переданы специальная награда Международного олимпийского комитета и поздравительный адрес от президента МОК Томаса Баха.


Торжественная церемония чествования с 80-летием трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина Минска прошла в городской ратуше. На большом экране гостям показали документальный фильм, посвященный знаменитому борцу, было сказано много теплых слов в адрес спортсмена. Александру Медведю вручили подарки от Мингорисполкома, Международного олимпийского комитета, посольств, ведомств, предприятий, учреждений образования, именитых спортсменов.






В мероприятии приняли участие глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, председатель республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» Дмитрий Лукашенко, министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы России Александр Карелин, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ергали Булегенов и др.







«Ваш юбилей — прекрасный повод выразить слова признательности и благодарности, низкий поклон за профессионализм, стремление сделать лучше такой вид спорта, как вольная борьба. Беларусь гордится Вами», — сказала Наталья Кочанова. Глава Администрации зачитала поздравление Президента Беларуси Александру Медведю. Министр спорта и туризма озвучил приветственный адрес от имени вице-премьера Василия Жарко. Почетные гости пожелали спортсмену крепкого здоровья, оптимизма и особо отметили его вклад в развитие молодежного спорта.




Александр Медведь — трехкратный олимпийский чемпион, победитель XVIII Олимпиады в Токио, XIX Олимпиады в Мехико и XX Олимпиады в Мюнхене. Выступал в разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной). Он является семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, девятикратным чемпионом СССР, трехкратным победителем Спартакиад народов СССР. Заслуженный мастер спорта и тренер БССР и СССР, заслуженный деятель физической культуры БССР. C 1964 года Александр Медведь не пропустил ни одних летних Олимпийских игр, сначала принимая в них участие как спортсмен, затем как тренер и судья, а потом и как вице-президент НОК. Долгие годы занимал пост вице-президента НОК Республики Беларусь, руководил Белорусской федерацией борьбы. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак Почета, специальным призом ЮНЕСКО «За благородство в спорте», удостоен серебряного ордена Международного олимпийского комитета, а также награжден Золотым орденом и Золотой ветвью Международной федерации ассоциированных стилей, признавшей его лучшим борцом вольного стиля ХХ века. В 2005 году Александр Медведь назван лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.

В городской ратуше сегодня собрались друзья и коллеги легендарного спортсмена, представители государственных органов и учреждений, общественных организаций, Мингорисполкома. 16−17 сентября в столичном Дворце спорта проводятся соревнования по вольной борьбе на призы Александра Медведя.


Фото Николая Петрова

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь награжден медалью Национального олимпийского комитета Беларуси "За выдающиеся заслуги".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
5 творческих дуэтов, которые принесли их участникам славу и богатство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика