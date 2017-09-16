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Отдых на даче — то, что любят сотни тысяч белорусов. TUT.BY проводит конкурс «Дачная переделка» , в котором мы увидим, как белорусы обустраивают свои загородные дома. После выхода всех полученных рассказов мы запустим голосование пользователей TUT.BY. Победитель получит приз — сертификаты на 600 BYN, на которые сможет выбрать полезные товары в магазинах партнера.

Рассказ Инны:

— Хочу поделиться своей переделкой. Вообще, дача у нас давно — с 1988 года. Ее строили мои родители с моим мужем. Как строили? В те года что-то купить было довольно сложно, да и стоило дорого и, как говорится, «мы ее слепили из того, что было». То и получили!





Построили «времяночку» с надеждой в дальнейшем построить хороший дом. Нам, тогда молодым, это было не нужно, а родители говорили «нам хватает».





Родителей давно нет, мы приезжали на дачу чтобы поддержать хоть какой-то порядок: покосить, обрезать сад и так далее. Домиком не занимались. Решили продать дачу. Но для того, чтобы продать, надо было хоть немного подремонтировать домик. Так и началась переделка.

Мой муж, как он выразился, «пожалел денег на краску». Поэтому решил обшить дом блокхаусом. И тут понеслось! Долгими зимними вечерами муж поднимал крышу. Там и терраска появилась, и комната под крышей…





Еще три года назад была «времяночка», а теперь — новый красивый дом. Постепенно мы старую дачу превратили в красивую и современную.





Теперь мы задумали построить баню. Надеюсь, скоро уже попаримся. С нетерпением жду выходных, чтобы поехать на дачу. Мне там комфортно и продавать ее мы уже не планируем!

Комментирует Марта Анцане, заместитель директора по маркетингу международной торговой сети JYSK: — Решить продать дачу, но перед этим облагородить ее для новых хозяев, а после окончания ремонта получить такой результат, что и продавать жалко! История дачной переделки Инны невероятная, правда. Мы в JYSK очень любим такие. Все сложилось так, как должно было. Ведь важно не просто иметь дачу как место за городом, куда можно сбежать на выходные. Дача должна быть настоящим местом силы, уютным и вдохновляющим. С деревянной террасой, на которой так приятно устраивать семейные чаепития, с собственным садом и цветником, с таинственной комнатой под крышей, которую так любят дети. Дачный дом – это не просто дом, а целый волшебный мир! История превращения ветхой “времяночки” в красивый современный дом – вызывает уважение и искреннюю симпатию к Инне и ее семье, которые не пожалели своих сил и вложили в свой дачный участок столько любви. Очень импонирует натуральная деревянная обивка дома, которая идеально сочетается с классической красной крышей. Ну и, конечно же, зеленый оазис! Дом буквально точен в цветах и зелени! Прекрасно понимаю героиню, которая с нетерпением ждет выходных, чтобы поехать на дачу! Она действительно замечательная. Душевная и уютная. А после того, как на участке появится еще и баня, у хозяев точно никогда не возникнет желания продать свою дачу!”

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