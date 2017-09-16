Ни понять, ни простить. Доска позора автомобилистов, которые занимают места для инвалидов

Не прошло и года после фееричного флеш-моба инвалида Саши Авдевича, который, не найдя места для парковки, заехал на авто под навес для тележек у гипермаркета, как некоторые автомобилисты «забыли» о существовании дорожного знака, разметке, штрафах, но и в принципе о том, что занимать на авто местах для инвалидов не самое верное поведение. «Антигерои» нашего выпуска — автомобилисты, которые занимают места для инвалидов.

Таксисту не помеха ни дорожный знак — он же тут «на минуточку».

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Свободная парковка. В самый раз занять место «для инвалидов».



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Дурной пример заразителен. Один показал, что «можно», другие повторили.



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Можно занять сразу два места — и слова никто не скажет.



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Парковка у ТЦ «Замок». Фееричный метод парковки — ни себе, ни людям. Ведь другого места на паркинге минчанину не нашлось.

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Говорят, машина ведомственная. Любопытно, кому принадлежит? Фото сделано в Большом тростенце.

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А вот тут кто-то «постояльца» опередил. Владелец внедорожника не придумал ничего лучшего, как занять место на тротуаре.

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Не стесняйся, займи два места.



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Есть еще и такой способ парковаться… Торговый центр «Момо» в Минске.



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Главное, что поближе ко входу в гипермаркет и крутой номер. ПДД — нет, не слышал.



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Витебск. Парковка у местного ресторана быстрого питания.

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