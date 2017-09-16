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Ни понять, ни простить. Доска позора автомобилистов, которые занимают места для инвалидов
Не прошло и года после
Таксисту не помеха ни дорожный знак — он же тут «на минуточку».
Свободная парковка. В самый раз занять место «для инвалидов».
Дурной пример заразителен. Один показал, что «можно», другие повторили.
Можно занять сразу два места — и слова никто не скажет.
Парковка у ТЦ «Замок». Фееричный метод парковки — ни себе, ни людям. Ведь другого места на паркинге минчанину не нашлось.
Говорят, машина ведомственная. Любопытно, кому принадлежит? Фото сделано в Большом тростенце.
А вот тут кто-то «постояльца» опередил. Владелец внедорожника не придумал ничего лучшего, как занять место на тротуаре.
Не стесняйся, займи два места.
Есть еще и такой способ парковаться… Торговый центр «Момо» в Минске.
Главное, что поближе ко входу в гипермаркет и крутой номер. ПДД — нет, не слышал.
Витебск. Парковка у местного ресторана быстрого питания.
Присылайте свои фото в нашу «Доску позора» и не попадайтесь сами. Видеорегистраторы и фотокамеры есть у всех.
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Продолжаем удивляться бескультурью некоторых белорусских водителей.
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