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Ни понять, ни простить. Доска позора автомобилистов, которые занимают места для инвалидов

17.09.2017 09:46 — Разное | Tut.by  
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Не прошло и года после фееричного флеш-моба инвалида Саши Авдевича, который, не найдя места для парковки, заехал на авто под навес для тележек у гипермаркета, как некоторые автомобилисты «забыли» о существовании дорожного знака, разметке, штрафах, но и в принципе о том, что занимать на авто местах для инвалидов не самое верное поведение. «Антигерои» нашего выпуска — автомобилисты, которые занимают места для инвалидов.

Таксисту не помеха ни дорожный знак — он же тут «на минуточку».

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Свободная парковка. В самый раз занять место «для инвалидов».


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Дурной пример заразителен. Один показал, что «можно», другие повторили.


Фото читателей

Можно занять сразу два места — и слова никто не скажет.


Фото читателей

Парковка у ТЦ «Замок». Фееричный метод парковки — ни себе, ни людям. Ведь другого места на паркинге минчанину не нашлось.

Фото читателей

Говорят, машина ведомственная. Любопытно, кому принадлежит? Фото сделано в Большом тростенце.

Фото читателей

А вот тут кто-то «постояльца» опередил. Владелец внедорожника не придумал ничего лучшего, как занять место на тротуаре.

Фото читателей

Не стесняйся, займи два места.


Фото читателей

Есть еще и такой способ парковаться… Торговый центр «Момо» в Минске.


Фото читателей

Главное, что поближе ко входу в гипермаркет и крутой номер. ПДД — нет, не слышал.


Фото читателей

Витебск. Парковка у местного ресторана быстрого питания.

Фото читателей

Присылайте свои фото в нашу «Доску позора» и не попадайтесь сами. Видеорегистраторы и фотокамеры есть у всех.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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