Голкипер «Бокеля» Гонар Ленар скончался в результате огнестрельного ранения. Неизвестный выстрелил футболисту в голову.

Инцидент произошел 16 августа вечером. Ленар пришел на базу «Бокеля» вместе с трудом, чтобы провести функциональную тренировку. Преступник, проникший на базу, выстрелил в игрока и скрылся. Об этом сообщает Goal.com.

33-летний Ленар был доставлен в больницу в критическом состоянии. Через непродолжительное время врачи сообщили, что футболист скончался.

Полиция заблокировала выезды из города Котор и начала поиски преступника. Местная радиостанция Skalaradio сообщила, что преступник, по сведениям полиции, является одним из местных жителей, и знание местности позволило ему быстро скрыться. Кроме того, полиция считает, что преступник мог стрелять и после того, как ранил Ленара, с тем, чтобы отпугнуть потенциальных свидетелей и беспрепятственно уйти с места преступления.

Ленац в последний раз играл на высоком уровне в 2015 году. После этого он тренировался с «Бокелем», чтобы поддерживать форму. В клубе он пользовался репутацией человека, который помогал раскрыться молодым футболистам.