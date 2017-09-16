Зима близко: Ученые предсказываю наступление малого ледникового периода





Ученые Великобритании ученые заявили, что Земля движется к так называемому малому ледниковому периоду. Уже грядущая зима станет для Европы самой холодной за последние 100 лет.

По мнению ученых, европейцев ждем резкое и довольно затяжное похолодание. При этом сильные морозы начнутся уже в ноябре. Холод в Европу принесут ледяные арктические массы, а снижение солнечной активности усилит эффект.

Ученые отмечают, что планета движется к чему-то вроде минимума Маундера — это период долговременного уменьшения количества солнечных пятен, который был зафиксирован с 1645 по 1715 годы. Он совпадает с периодом падения солнечной активности и наиболее холодной фазой глобального похолодания климата, которая отмечалась в течение 14-19 веков (малый ледниковый период).