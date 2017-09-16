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Под Волковысском перевернулся Ford. Пассажиры не пострадали, непристегнутый водитель погиб
В субботу, 16 сентября, на автодороге Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно в деревне Яныши Волковысского района произошла смертельная автоавария. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Водитель, управляя Ford Mondeo, начал обгон двигавшегося впереди с прицепом автомобиля Volkswagen. В какой-то момент во время маневра он не выдержал боковой интервал, задел прицеп, съехал в кювет и опрокинулся.
Находившиеся в салоне авто два пассажира были пристегнуты ремнями безопасности и каких-либо серьезных травм не получили.
Водитель же был не пристегнут, от удара его выбросило из салона. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Как сообщает УГАИ УВД, водитель — житель Волковысского района, за последние два года несколько раз привлекался за неиспользование ремня безопасности.
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Как сообщает УГАИ УВД, водитель - житель Волковысского района, за последние два года несколько раз привлекался за неиспользование ремня безопасности.
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