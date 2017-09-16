Под Волковысском перевернулся Ford. Пассажиры не пострадали, непристегнутый водитель погиб

В субботу, 16 сентября, на автодороге Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно в деревне Яныши Волковысского района произошла смертельная автоавария. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Водитель, управляя Ford Mondeo, начал обгон двигавшегося впереди с прицепом автомобиля Volkswagen. В какой-то момент во время маневра он не выдержал боковой интервал, задел прицеп, съехал в кювет и опрокинулся.

Находившиеся в салоне авто два пассажира были пристегнуты ремнями безопасности и каких-либо серьезных травм не получили.





Водитель же был не пристегнут, от удара его выбросило из салона. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как сообщает УГАИ УВД, водитель — житель Волковысского района, за последние два года несколько раз привлекался за неиспользование ремня безопасности.