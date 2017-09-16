В Минске бесправник на VW, уходя от погони, врезался в служебное авто: пострадали два милиционера

В Минске бесправник на Volkswagen, уходя от погони, лоб в лоб столкнулся с милицейским автомобилем. Об этом сообщили в столичной ГАИ.





Инцидент произошел днем 17 сентября. На пересечении улиц Якуба Коласа и Дорошевича водитель VW не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться. На улице Платонова он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Департамента охраны МВД. После удара VW загорелся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два сотрудника милиции, они доставлены в госпиталь МВД.















Изначально мужчина сообщил ложные данные о себе — якобы он гражданин России. Однако в ходе проверки выяснилось, что он гражданин РБ, ранее был лишен прав за пьяную езду.

Сейчас сотрудники ГАИ отвезли водителя Volkswagen на медицинское освидетельствование.

(Будет дополнено.)