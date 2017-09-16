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В Минске бесправник на VW, уходя от погони, врезался в служебное авто: пострадали два милиционера
В Минске бесправник на Volkswagen, уходя от погони, лоб в лоб столкнулся с милицейским автомобилем. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
Инцидент произошел днем 17 сентября. На пересечении улиц Якуба Коласа и Дорошевича водитель VW не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться. На улице Платонова он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Департамента охраны МВД. После удара VW загорелся.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два сотрудника милиции, они доставлены в госпиталь МВД.
Изначально мужчина сообщил ложные данные о себе — якобы он гражданин России. Однако в ходе проверки выяснилось, что он гражданин РБ, ранее был лишен прав за пьяную езду.
Сейчас сотрудники ГАИ отвезли водителя Volkswagen на медицинское освидетельствование.
(Будет дополнено.)
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Изначально мужчина сообщил ложные данные о себе - якобы он гражданин России.
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