Белоруска выиграла одиночный и парный титулы на теннисном турнире в Китае

Белорусская теннисистка Лидия Морозова стала абсолютной победительницей международного женского турнира в китайском Гуйяне с призовым фондом 25 тысяч долларов, завоевав титул как в парном, так и в одиночном разряде, сообщает пресс-служба БТФ.



Фото: tennis.by

В одиночном разряде Лидия Морозова стартовала с квалификационного раунда, который ей успешно покорился. Сначала белоруска, посеянная под 3-м номером в отборочной стадии и занимающая 751-ю строку в рейтинге WTA, обыграла Чжухуан Хе (Китай) — 6:3, 6:0, а затем Мей Сю Ву (№ 1034 WTA, Китай, 9) — 6:3, 6:4.

В основной сетке Лидия в первом круге взяла верх над китаянкой Тан Куанхи (№ 680) — 6:3, 6:3, затем была повержена еще одна представительница Китая Ханью Гуо (№ 328) — 6:4, 6:3, в четвертьфинале — третья ракетка турнира китаянка Фанчжоу Лю (№ 151) — 2:6, 6:3, 6:1. В полуфинале Морозова была сильнее первой сеяной — американки Бернарды Пера (№ 141) — 6:4, 7:6 (7:3). А сегодня в финале оставила не у дел представительницу Узбекистана и вторую ракетку соревнований Сабину Шарипову (№ 169) — 6:2, 6:4.

В парном разряде Лидия Морозова и Сабина Шарипова, первая пара турнира, в финале взяли верх над китайским дуэтом Сину Ян / Кьянху Тан, посеянным под вторым номером — 6:2, 6:3.



Лидия Морозова и Сабина Шарапова. Фото: tennis.by

Для Лидии Морозовой одиночный титул в Гуйяне — первый в карьере на турнирах серии ITF Pro Circuit. В парном же разряде Морозова завоевала 19-й трофей в карьере.

Фото: tennuis.by











