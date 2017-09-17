Греф: Блокчейн перевернет мировую экономику через 5-10 лет





Глава Сбербанка Герман Греф считает, что через 5-10 лет в мировой экономике произойдут значимые перемены благодаря внедрению и промышленному применению блокчейна.

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что в экономике через 5–10 лет произойдет «гигантский сдвиг» после начала промышленного применения блокчейна в бизнесе и управлении государством. Об этом он заявил журналистам на съемках викторины для школьников «Цифровая экономика. Поколение Z», передает ТАСС.

Руководитель российской кредитной организации отметил перспективность этой технологии для компаний, которые хотят сохранить позиции на меняющемся рынке, и заверил, что предпринимателям стоит начать экспериментировать с блокчейном.

По словам главы Сбербанка, нельзя предсказать, как именно изменятся экономика и бизнес-модели.

«Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется», — сказал он.

Глава банка подчеркнул, что технология блокчейн является «всеобъемлющей» и дает «гигантские возможности». Как сказал Греф, должно пройти не меньше пяти лет, прежде чем ее можно будет применять в промышленных моделях, но «более реалистичные цифры - от семи до десяти лет», заключил он.

В начале сентября Банк России назвал преждевременным допуск криптовалют к обращению и торгам в России. По данным ЦБ, сейчас большинство операций совершается вне правового поля. Криптовалюты выпускаются анонимными субъектами, поэтому юридические и физические лица могут быть невольно вовлечены в отмывание денег и финансирование терроризма, считают в регуляторе.

На Восточном экономическом форуме Греф заявил, что заявление Банка России является «жестом недоверия к фиатным деньгам». Он также отмечал, что лишь через десять лет можно будет рассуждать об экономике блокчейна, пишет РБК.

«Это другой принцип построения всей экономики», - отмечал Греф.