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Женская команда "Цмокі-Мінск" выиграла Кубок Балтийской лиги
С 14 по 16 сентября в Друскининкае проходил предсезонный турнир — Кубок Балтийской лиги. Женская команда «Цмокі-Мінск» одержала две победы в трех матчах и заняла первое место, сообщила пресс-служба минского клуба.
На старте Кубка подопечные Андрея Вавлева обыграли литовскую «Судуву» — 69:57. Виктория Гаспер в той встрече набрала 14 очков и совершила 7 подборов.
На следующий день девушки неожиданно уступили гродненской «Олимпии» — 52:72. Впрочем, в этой игре тренерский штаб дал игровое время всем заявленным баскетболисткам и ограничил минуты лидеров команды.
Но победитель турнира определялся в третий игровой день. В ключевой встрече «Цмокі» были сильнее польской «Торуни» — 70:66. Минчанки лидировали на протяжении всей игры и в итоге подняли над головой первый трофей в сезоне.
MVP турнира стала разыгрывающая «Цмокі-Мінск» Рэйчел Терриот. Напомним, Рэйчел была признана самым полезным игроком финальной серии чемпионата Беларуси в прошлом сезоне.
Теперь минчанки будут готовиться к Кубку Беларуси, розыгрыш которого пройдет в конце сентября в столице.
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С 14 по 16 сентября в Друскининкае проходил предсезонный турнир - Кубок Балтийской лиги. Женская команда "Цмокі-Мінск" одержала две победы в трех матчах и заняла...
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