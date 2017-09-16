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Юношеские команды "Минска" и "Ислочи" устроили массовую потасовку в матче чемпионата Беларуси
Юношеские команды «Минска» и «Ислочи» устроили массовую потасовку в конце встречи чемпионата Беларуси среди футболистов 2002 года рождения.
Поединок состоялся 16 сентября в столице, победу в нем с разгромным счетом одержал Минск — 12:0.
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Юношеские команды "Минска" и "Ислочи" устроили массовую потасовку в конце встречи чемпионата Беларуси среди футболистов 2002 года рождения.
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