Три российские биатлонистки попали в ДТП, у олимпийской чемпионки - черепно-мозговая травма

Российские биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова в субботу вечером попали в ДТП на трассе под Красноярском, сообщает « Бизнес Online ».



Ольга Медведцева. Фото: сборная-россии2018.рф

По информации агентства « ТВК », двукратная олимпийская чемпионка Медведцева получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стал предмет, который выпал из впереди идущей машины и прилетел в лобовое стекло автомобиля, где находились спортсменки. По данным агентства, Медеведцеву прооперировали в БСМП, сейчас угрозы ее жизни нет, но какое-то время она проведет в больнице.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что чемпионку доставили в больницу на машине скорой помощи, а потом отпустили домой. Авария, по данным ГУ МВД по Красноярскому краю, произошла в 60 км от Красноярска, за рулем Audi Q5 была сама Медведцева.

Медведцева является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира. Свою карьеру она завершила в апреле 2010 года. Слепцова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира — объявила о завершении карьеры 27 августа этого года из-за беременности.