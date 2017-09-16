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Три российские биатлонистки попали в ДТП, у олимпийской чемпионки - черепно-мозговая травма
Российские биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова в субботу вечером попали в ДТП на трассе под Красноярском, сообщает «
По информации агентства «
Причиной ДТП, по предварительным данным, стал предмет, который выпал из впереди идущей машины и прилетел в лобовое стекло автомобиля, где находились спортсменки. По данным агентства, Медеведцеву прооперировали в БСМП, сейчас угрозы ее жизни нет, но какое-то время она проведет в больнице.
Медведцева является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира. Свою карьеру она завершила в апреле 2010 года. Слепцова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира — объявила о завершении карьеры 27 августа этого года из-за беременности.
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Российские биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова в субботу вечером попали в ДТП на трассе под Красноярском.
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