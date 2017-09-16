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13 скрытых платежей в отелях, о которых вы могли не знать
Забронировав номер в роскошном отеле, вы можете быть разочарованы тем, что за каждую мелочь придется дополнительно платить. Oyster.com рассказал о неприятных комиссиях, которые иногда включаются в счет.
1. Сбор за сейф
В номерах хороших отелей обычно есть мини-сейфы для хранения денег, документов, драгоценностей или смартфонов. Некоторые отели берут от 1 до 5 долларов в день за наличие сейфа в номере вне зависимости от того, пользуетесь вы им или нет.
2. Сбор за животных
Плата за размещение домашних животных в номере понятна — требуется дополнительное оборудование и уборка, но в некоторых случаях за эту услугу нужно платить от 50 до 150 долларов. Если вы планируете ехать в отель со своим любимцем, то заранее уточните цену в отеле, чтобы на месте не разочароваться от большой доплаты.
3. Сбор за газеты
Вы думаете, что печатные издания умерли? Совсем нет, некоторые из них продолжают зарабатывать хорошие деньги. Например, в сети Хилтон берут 75 центов за газету USA Today. Это не понравилось одному из гостей, он подал в суд. Выяснилось, что сеть зарабатывает дополнительно 41 млн долларов на продаже этой газеты. Если вам не нужна эта опция, то вы можете от неё отказаться.
4. Курортный сбор
Курортный сбор редко скрывается, но может быть двух видов: государственный, то есть идущий в бюджет города или местности, или отеля — тогда в его стоимость входят дополнительные опции: пользование бассейном, пляжем и т.д. Если вы не будете пользоваться какими-то услугами, то иногда от этого сбора можно отказаться.
5. Сбор за интернет
Многие отели предлагают бесплатный wi-fi, но по-прежнему остались и те, кто берет за эту услугу от 10 до 30 долларов в день. Путешественники могут сэкономить, пользуясь wi-fi в сетях фастфуда или общественных местах, где эта услуга предлагается бесплатно.
6. Сбор за хранение багажа
Вы можете приехать в отель раньше времени заселения или уезжать через несколько часов после сдачи номера. В таких случаях незаменима услуга по хранению багажа. Кто-то предлагает эту услугу бесплатно, а кто-то берёт 5 долларов за хранение чемоданов.
7. Сбор за еще одного человека
Допустим, вы заказали одноместный номер с большой кроватью. У супруги изменились планы, и она решила к вам присоединиться в поездке? Приехав в отель, вам придётся заплатить за подселение еще одного человека, даже если не потребуется дополнительная кровать.
8. Сбор за кондиционер
Он часто применяется в жарких странах или на островах. Причина в высокой стоимости электричества. Использование кондиционера становится дорогим, поэтому плату за него выделяют в отдельный сбор. От кондиционера можно отказаться, но тогда сойдёте с ума от жары.
9. Сбор за холодильник
Такой платеж есть в Испании, где за услугу мини-холодильника нужно платить по 4 евро в день. Холодильник помогает сохранить продукты из магазина и сэкономить на ресторанах.
10. Сбор за пляжные полотенца
Если у отеля есть бассейн или пляж, то часто можно взять пляжное полотенце на месте. Кто-то берёт за это небольшой сбор, а кто-то депозит в качестве гарантии возврата. Если у вас есть своё полотенце, то вы сэкономите.
11. Сбор за электричество
Да, есть такие отели, которые заставят вас быстрее выключать свет и меньше пользоваться приборами. Счет за электричество в них нужно оплачивать отдельно. К счастью, таких отелей мало.
12. Сбор за постельное белье
Часто такой платёж есть в апарт-отелях. Они имеют много дополнительных услуг, которые изначально не включаются в счет.
13. Сбор за туалетную бумагу
Кажется, что бесплатная туалетная бумага в номере — это норма, без которой нельзя обойтись. Однако некоторые отели в Бразилии имеют такой дополнительный платёж. Вам придётся потратить на туалетную бумагу несколько долларов или купить её самостоятельно в ближайшем магазине.
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Забронировав номер в роскошном отеле, вы можете быть разочарованы тем, что за каждую мелочь придется дополнительно платить.
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