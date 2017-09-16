13 скрытых платежей в отелях, о которых вы могли не знать

Забронировав номер в роскошном отеле, вы можете быть разочарованы тем, что за каждую мелочь придется дополнительно платить. Oyster.com рассказал о неприятных комиссиях, которые иногда включаются в счет.



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1. Сбор за сейф

В номерах хороших отелей обычно есть мини-сейфы для хранения денег, документов, драгоценностей или смартфонов. Некоторые отели берут от 1 до 5 долларов в день за наличие сейфа в номере вне зависимости от того, пользуетесь вы им или нет.

2. Сбор за животных

Плата за размещение домашних животных в номере понятна — требуется дополнительное оборудование и уборка, но в некоторых случаях за эту услугу нужно платить от 50 до 150 долларов. Если вы планируете ехать в отель со своим любимцем, то заранее уточните цену в отеле, чтобы на месте не разочароваться от большой доплаты.

3. Сбор за газеты

Вы думаете, что печатные издания умерли? Совсем нет, некоторые из них продолжают зарабатывать хорошие деньги. Например, в сети Хилтон берут 75 центов за газету USA Today. Это не понравилось одному из гостей, он подал в суд. Выяснилось, что сеть зарабатывает дополнительно 41 млн долларов на продаже этой газеты. Если вам не нужна эта опция, то вы можете от неё отказаться.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

4. Курортный сбор

Курортный сбор редко скрывается, но может быть двух видов: государственный, то есть идущий в бюджет города или местности, или отеля — тогда в его стоимость входят дополнительные опции: пользование бассейном, пляжем и т.д. Если вы не будете пользоваться какими-то услугами, то иногда от этого сбора можно отказаться.

5. Сбор за интернет

Многие отели предлагают бесплатный wi-fi, но по-прежнему остались и те, кто берет за эту услугу от 10 до 30 долларов в день. Путешественники могут сэкономить, пользуясь wi-fi в сетях фастфуда или общественных местах, где эта услуга предлагается бесплатно.

6. Сбор за хранение багажа

Вы можете приехать в отель раньше времени заселения или уезжать через несколько часов после сдачи номера. В таких случаях незаменима услуга по хранению багажа. Кто-то предлагает эту услугу бесплатно, а кто-то берёт 5 долларов за хранение чемоданов.

7. Сбор за еще одного человека

Допустим, вы заказали одноместный номер с большой кроватью. У супруги изменились планы, и она решила к вам присоединиться в поездке? Приехав в отель, вам придётся заплатить за подселение еще одного человека, даже если не потребуется дополнительная кровать.

8. Сбор за кондиционер

Он часто применяется в жарких странах или на островах. Причина в высокой стоимости электричества. Использование кондиционера становится дорогим, поэтому плату за него выделяют в отдельный сбор. От кондиционера можно отказаться, но тогда сойдёте с ума от жары.

9. Сбор за холодильник

Такой платеж есть в Испании, где за услугу мини-холодильника нужно платить по 4 евро в день. Холодильник помогает сохранить продукты из магазина и сэкономить на ресторанах.

10. Сбор за пляжные полотенца

Если у отеля есть бассейн или пляж, то часто можно взять пляжное полотенце на месте. Кто-то берёт за это небольшой сбор, а кто-то депозит в качестве гарантии возврата. Если у вас есть своё полотенце, то вы сэкономите.

11. Сбор за электричество

Да, есть такие отели, которые заставят вас быстрее выключать свет и меньше пользоваться приборами. Счет за электричество в них нужно оплачивать отдельно. К счастью, таких отелей мало.

12. Сбор за постельное белье

Часто такой платёж есть в апарт-отелях. Они имеют много дополнительных услуг, которые изначально не включаются в счет.

13. Сбор за туалетную бумагу

Кажется, что бесплатная туалетная бумага в номере — это норма, без которой нельзя обойтись. Однако некоторые отели в Бразилии имеют такой дополнительный платёж. Вам придётся потратить на туалетную бумагу несколько долларов или купить её самостоятельно в ближайшем магазине.