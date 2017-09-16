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Массовая драка случилась после матча 15-летних игроков "Минска" и "Ислочи"

17.09.2017 15:26 — Разное | Tut.by  
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16 сентября в Минске прошел матч чемпионата Беларуси среди команд 2002 года рождения между «Минском» и «Ислочью».

Сразу после финального свистка команды устроили массовую потасовку.

Отметим, что юные футболисты «Минска» обыграли своих сверстников со счетом 12:0.

 
Теги: Минск
 
 
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Отметим, что юные футболисты "Минска" обыграли своих сверстников со счетом 12:0.

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