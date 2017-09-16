Какие штрафы можно получить за сбор грибов с нарушениями

Белорусы сейчас заготавливают грибы, то и дело появляются сообщения об очередных рекордах. Однако за сбор грибов не по правилам можно получить солидные суммы штрафа.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Ответственность за нарушение правил заготовки, сбора грибов предусмотрена статьей 15.26 Кодекса об административных правонарушениях.

За сбор или заготовку грибов на территории, где это запрещено (либо только с разрешительным документом, которого не окажется), предусмотрены штрафы. Для физлица — до 20 базовых величин (до 460 рублей), для индивидуальных предпринимателей — до 100 базовых (до 2300 рублей), а для юрлица — до 500 базовых (до 11 500 рублей).

К примеру, те, кто попадется первый раз, может отделаться предупреждением или минимальным штрафом.

За нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, физлицо может получить предупреждение или штраф до 20 базовых величин (460 рублей), ИП — до 100 базовых (2300 рублей), а юрлицо — до 500 базовых (11 500 рублей).

К примеру, собирать грибы нужно с сохранением грибниц. Их нужно срезать ножом на почве у основания гриба или выкручивать. При сборе лисичек важно помнить, что грибов с размером шляпки меньше 1,5 сантиметра в диаметре должно быть не более 5% от собранной массы.

За вынос и вывоз грибов из зоны радиоактивного загрязнения, зоны последующего отселения, где установлен контрольно-пропускной режим, для физлица предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин (от 230 до 690 рублей), для ИП — от 10 до 50 базовых величин (от 230 до 1150 рублей), для юрлица — до 200 базовых величин (4600 рублей). При этом собранные грибы конфискуют.