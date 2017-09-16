Личные переводы белорусов из-за рубежа выросли почти на четверть

Белорусы во втором квартале получили 267 миллиона долларов личных переводов из-за границы. Это на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Нацбанк.



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Чистая оплата труда (минус выплаченные подоходные налоги) составила $ 96,6 млн, увеличившись по сравнению со вторым кварталом 2016 года на 19,7%. Денежные переводы работающих составили $ 143,4 млн, что на 23% больше.

За границу во втором квартале белорусы отправили $ 27,4 млн личных переводов, или на 1,5% больше. Чистая оплата труда составила $ 4,4 млн, денежные переводы работающих — $ 11,5 млн.

Личные переводы определяются как сумма текущих и капитальных трансфертов в денежной или натуральной форме между домашними хозяйствами-резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами, плюс оплата труда работников (без учета налогов и отчислений на социальные нужды, выплаченных в стране найма), минус расходы на транспорт и поездки, связанные с работой за границей. Иными словами, личные переводы включают все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда работников-нерезидентов.

Напомним, объемы переводов физическими лицами денег из России в Беларусь за полугодие этого года составили 150 миллионов долларов. Это в 1,25 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.