Минское «Динамо» проводит последний поединок четырехматчевой домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — магнитогорский «Металлург».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После побед над «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:0) «зубры» уступили «Автомобилисту» (1:3). Из-за небольшого повреждения сегодняшнюю игру пропустит защитник Илья Шинкевич.

Магнитогорский «Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина, а в прошлом сезоне команда дошла до финала. С того времени в клубе произошло много изменений. Клуб потерял ряд ключевых игроков — Криса Ли, Алексея Береглазова, Даниса Зарипова, Виктора Антипина. Им на смену пришли Ник Шаус, Никита Пивцакин, Денис Денисов и выступавший три года в Минске Мэтт Эллисон.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) — Коробов (А), Скилле — Хауден — Фонтейн; Лисовец — Знахаренко, Шарангович — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Дюков, Лингле — Кулаков — Степанов; Китаров — Волков — Павлович (К); Дрозд.

«Металлург»: Кошечкин (Самсонов); Шаус — Пивцакин, Мозякин — Коварж — Григоренко; Дронов — Бирюков, Осала — Эллисон — Филиппи; Денисов — Будкин, Платонов — Берестенников — Тимкин; Косов — Калетник — Казионов; Хабаров, Швырев.

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