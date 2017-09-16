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Минское "Динамо" играет с двукратным обладателем Кубка Гагарина. Онлайн TUT!

17.09.2017 16:40 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит последний поединок четырехматчевой домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — магнитогорский «Металлург».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После побед над «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:0) «зубры» уступили «Автомобилисту» (1:3). Из-за небольшого повреждения сегодняшнюю игру пропустит защитник Илья Шинкевич.

Магнитогорский «Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина, а в прошлом сезоне команда дошла до финала. С того времени в клубе произошло много изменений. Клуб потерял ряд ключевых игроков — Криса Ли, Алексея Береглазова, Даниса Зарипова, Виктора Антипина. Им на смену пришли Ник Шаус, Никита Пивцакин, Денис Денисов и выступавший три года в Минске Мэтт Эллисон.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) — Коробов (А), Скилле — Хауден — Фонтейн; Лисовец — Знахаренко, Шарангович — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Дюков, Лингле — Кулаков — Степанов; Китаров — Волков — Павлович (К); Дрозд.

«Металлург»: Кошечкин (Самсонов); Шаус — Пивцакин, Мозякин — Коварж — Григоренко; Дронов — Бирюков, Осала — Эллисон — Филиппи; Денисов — Будкин, Платонов — Берестенников — Тимкин; Косов — Калетник — Казионов; Хабаров, Швырев.

SPORT.TUT.BY рассказывает о матче.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит последний поединок четырехматчевой домашней серии в КХЛ. Соперник "зубров" - магнитогорский "Металлург".

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