В столичном дворе Cadillac с российскими номерами протаранил семь автомобилей

В Минске водитель на Cadillac разбил семь припаркованных во дворе автомобилей. Об этом сообщила представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.



Фото: ГАИ Фрунзенского района

Инцидент произошел 17 сентября, около 16.20. 38-летний водитель Cadillac Escalade ехал по дворовой территории дома № 56 на улице Матусевича. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в семь припаркованных автомобилей.



Фото: ГАИ Фрунзенского района

Как сообщили в ГАИ, водителя Cadillac задержали очевидцы ДТП. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы отвезли мужчину на медосвидетельствование.

По данному факту проводится проверка.