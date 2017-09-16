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В столичном дворе Cadillac с российскими номерами протаранил семь автомобилей

17.09.2017 17:19 — Разное | Tut.by  
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В Минске водитель на Cadillac разбил семь припаркованных во дворе автомобилей. Об этом сообщила представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.


Фото: ГАИ Фрунзенского района

Инцидент произошел 17 сентября, около 16.20. 38-летний водитель Cadillac Escalade ехал по дворовой территории дома № 56 на улице Матусевича. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в семь припаркованных автомобилей.


Фото: ГАИ Фрунзенского района

Как сообщили в ГАИ, водителя Cadillac задержали очевидцы ДТП. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы отвезли мужчину на медосвидетельствование.

По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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