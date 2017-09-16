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В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с туристами. Пятеро человек погибли
Пять человек погибли и еще 26 получили ранения в результате аварии туристического автобуса в провинции Анталья,
ДТП произошло возле поселка Кумлука в 90 км к западу от курортного города Анталья. Водитель потерял управление, автобус сошел с трассы и покатился с горки высотой примерно 25 метров.
В результате крушения погибли 5 человек, еще 26 получили ранения. На место аварии прибыли машины «скорой помощи». Первая помочь пострадавшим была оказана на месте, после чего их доставили в больницы.
О гражданстве погибших и пострадавших туристов пока нет информации.
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Пять человек погибли и еще 26 получили ранения в результате аварии туристического автобуса в провинции Анталья.
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