В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с туристами. Пятеро человек погибли

Пять человек погибли и еще 26 получили ранения в результате аварии туристического автобуса в провинции Анталья, сообщает турецкий телеканал NTV.



Фото с сайта ntv.com.tr

ДТП произошло возле поселка Кумлука в 90 км к западу от курортного города Анталья. Водитель потерял управление, автобус сошел с трассы и покатился с горки высотой примерно 25 метров.

В результате крушения погибли 5 человек, еще 26 получили ранения. На место аварии прибыли машины «скорой помощи». Первая помочь пострадавшим была оказана на месте, после чего их доставили в больницы.

О гражданстве погибших и пострадавших туристов пока нет информации.