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Просто космос! Как минское "Динамо" грохнуло "Магнитку" перед домашней публикой

17.09.2017 20:14 — Разное | Tut.by  
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17 сентября минское «Динамо» провело одну из лучших игр в КХЛ за всю свою историю! Подопечные Горди Дуайера совершили невероятный камбэк, сумев отыграться с 0:3, забросив в третьей периоде 5 (!!!) шайб грозной «Магнитке».

Впрочем, после 40 минут матча казалось, что более 12 000 болельщиков на «Минск-Арене» уйдут разочарованные. Но на 46-й минуте началась космическая феерия!

SPORT.TUT.BY иллюстрирует невероятную победу «Динамо» над двукратным обладателем Кубка Гагарина.











































Твое лицо, когда все было в шоколаде, но потом что-то пошло не так.

 
Теги: Минск
 
 
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После 40 минут матча казалось, что более 12 000 болельщиков на "Минск-Арене" уйдут разочарованные.

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