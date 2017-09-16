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Просто космос! Как минское "Динамо" грохнуло "Магнитку" перед домашней публикой
17 сентября минское «Динамо» провело одну из лучших игр в КХЛ за всю свою историю! Подопечные Горди Дуайера
Впрочем, после 40 минут матча казалось, что более 12 000 болельщиков на «Минск-Арене» уйдут разочарованные. Но на 46-й минуте началась космическая феерия!
SPORT.TUT.BY иллюстрирует невероятную победу «Динамо» над двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Твое лицо, когда все было в шоколаде, но потом что-то пошло не так.
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После 40 минут матча казалось, что более 12 000 болельщиков на "Минск-Арене" уйдут разочарованные.
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