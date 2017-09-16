17 сентября минское «Динамо» провело одну из лучших игр в КХЛ за всю свою историю! Подопечные Горди Дуайера совершили невероятный камбэк , сумев отыграться с 0:3, забросив в третьей периоде 5 (!!!) шайб грозной «Магнитке».

Впрочем, после 40 минут матча казалось, что более 12 000 болельщиков на «Минск-Арене» уйдут разочарованные. Но на 46-й минуте началась космическая феерия!

SPORT.TUT.BY иллюстрирует невероятную победу «Динамо» над двукратным обладателем Кубка Гагарина.









































































































































































Твое лицо, когда все было в шоколаде, но потом что-то пошло не так.

Запомним эти эмоции. Они нас еще долго будут греть. :) pic.twitter.com/Q21kl9gQaw — SPORT.TUT.BY (@sporttut) September 17, 2017