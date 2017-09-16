Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после невероятной победы над магнитогорским «Металлургом» (5:3) заявил, что этот матч демонстрирует характер белорусской команды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Отличный выигрыш для «Динамо» и наших болельщиков. Мы хорошо играли и два первых периода, создавали моменты, но не реализовывали их. Тем не менее, даже уступая 0:3 ребята не сдались, доказав, что у комманды есть характер. Это замечательная победа.

Перед последним периодом обратил внмание, что у нас были моменты. Просил игроков действовать настырнее и агрессивнее. И команда выполнила все, о чем я им говорил. Это победа для наших верных поклонников, которые всегда поддерживают «Динамо».

Горди Дуайер также заявил, что шведский вратарь Юнас Энрот — явный первый номер, но рано или поздно свой шанс получит и Михаил Карнаухов.

— Мы понимаем, что Мише, который здорово отыграл вчера за «Динамо-Молодечно», тоже нужна игровая практика, но Юнас — невероятный профессионал, который к каждому матчу подходит в идеальном состоянии. Для него очень важно получать максимальное игровое время, чтобы не потерять тонус. Впереди у нас четыре сложных гостевых поединка. Не исключено, что Карнаухов сыграет в одном из них.